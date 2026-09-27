Банки могут проверить и попросить объяснить происхождение средств даже по небольшому переводу на 20 тысяч гривен, если он выбивается из привычного финансового поведения клиента.

Всемирный банк выделил Украине средства на пенсии — одна из банковских тем недели. Но для обычных клиентов острее стоит другой вопрос: могут ли проверить и заблокировать обычный перевод на карту. Как выяснилось, порог в 400 тысяч гривен — вовсе не «волшебная» граница, после которой начинаются проверки.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на «24 канал». Банковские учреждения анализируют транзакции по риск-ориентированному принципу, поэтому под финансовый мониторинг и требование подтвердить происхождение средств может попасть любой перевод — независимо от наличия пороговых границ.

Есть ли сумма, после которой банк начинает проверку

В законодательстве Украины действительно существует понятие пороговой финансовой операции. По общему правилу к ней относится операция на сумму от 400 тысяч гривен — но только при наличии хотя бы одного из определенных законом признаков. Речь, в частности, об операциях с участием лиц из государств или юрисдикций с повышенными рисками, а также политически значимых лиц.

Поэтому утверждение, что «банк проверяет все переводы свыше 400 тысяч гривен», некорректно. Сама по себе сумма не делает платеж автоматически подозрительным — для пороговой операции нужен еще и соответствующий законодательный признак.

В то же время финансовый мониторинг не ограничивается суммами от 400 тысяч гривен. Банк может посчитать подозрительной операцию или даже попытку её проведения, если есть основания считать, что средства происходят от преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма. Поэтому перевод на 20 тысяч гривен тоже способен вызвать запрос, если он не соответствует привычному финансовому поведению клиента.

Что банк может попросить объяснить

Если операция вызывает вопросы, финучреждение может обратиться к клиенту за дополнительной информацией или документами. Обычно просят объяснить происхождение средств и экономический смысл операции. Это случается, когда на счёт регулярно поступают значительные суммы, которые не совпадают с привычным финансовым профилем, или когда резко меняется характер операций.

Сам запрос банка ещё не означает, что клиент нарушил закон. Финмониторинг работает по риск-ориентированному принципу: банк лишь сопоставляет операции с доступной информацией о клиенте, его деятельности и риске.

Какие документы подтвердят происхождение средств

Для обычного клиента главное — иметь возможность объяснить, откуда деньги. Подтвердить законный источник можно соответствующими документами:

договор купли-продажи имущества — если деньги получены от продажи недвижимости или авто;

договор займа или расписка — если средства заняли;

свидетельство о праве на наследство;

договор дарения;

другие документы, подтверждающие законный доход (зарплатная ведомость, декларация и т. д.).

Не путайте финмониторинг с правилами сопровождения платежа. Для операций менее 30 тысяч гривен без признаков связанности с другими операциями закон в отдельных случаях предусматривает упрощённые требования. То есть 30 тысяч и 400 тысяч гривен — разные законодательные пороги, и ни один из них не означает автоматической блокировки каждого перевода.

Напомним, что благодаря присоединению Украины к международному стандарту CRS Государственная налоговая служба уже получает информацию об иностранных счетах граждан в более чем 120 странах. Поэтому налоговая видит часть переводов за границу, а также то, что и откуда вам поступает.

Ранее Politeka сообщала, гранты на генераторы в Украине: кто получит до 300 тысяч гривен и как подать заявку.