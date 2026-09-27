Мобилизация в Украине предусматривает четкие временные рамки административного задержания мужчин: юристы объяснили, сколько времени человека могут законно удерживать в ТЦК после составления протокола.

Правила мобилизации в Украине вызывают немало вопросов, особенно о пределах полномочий ТЦК. Один из самых острых — сколько времени мужчину могут удерживать в территориальном центре комплектования после задержания. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на портал «Юристы.UA», закон дает четкий ответ.

Согласно статье 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, административное задержание за нарушение правил мобилизации не может длиться дольше трех часов. Лишь в исключительных случаях — например, при нарушении пограничного режима — этот срок могут продлить до 72 часов.

Длительное удержание человека на протяжении нескольких дней возможно только на основании решения суда или правоохранительных органов. «Если гражданин находится на территории ТЦК более 3 часов после составления админпротокола, это является незаконным ограничением свободы», — пояснил юрист Владислав Дерий.

Если человека физически не отпускают, юристы советуют обращаться с жалобами в Генеральную прокуратуру, ГБР или Национальную полицию. В таких действиях могут усматриваться признаки незаконного лишения свободы и превышения служебных полномочий военным должностным лицом, что карается по Уголовному кодексу Украины.

Военный юрист Михаил Лобунько подчеркивает: само отсутствие отсрочки не является поводом для немедленного задержания. Полиция может доставить человека в ТЦК только при наличии правонарушения — в частности, если гражданина объявили в розыск или он вовремя не обновил данные в «Резерв+».

Что делать, если удерживают более 3 часов

Адвокат Руслан Ружицкий советует обжаловать незаконную мобилизацию в суде — в частности, если человек непригоден к службе по состоянию здоровья, имел отсрочку или бронирование. Представители ТЦК и СП не имеют права силой доставлять людей для обновления данных: так называемая «бусификация» запрещена. В то же время, если отсрочки нет и по решению ВВК мужчина годен к службе, мобилизация законна.

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