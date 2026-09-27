Є три ситуації, коли військовий або його родина фактично не користується житлом чи не отримує послуги — тоді рахунки за комуналку мають бути нульовими.

Комунальні платіжки в опалювальний сезон попри війну продовжують приходити — їх нараховують навіть під час воєнного стану. Однак для військових та їхніх родин є три ситуації, коли за комуналку можна не платити, а рахунки мають бути нульовими. Деталі з'ясувало видання Новини.LIVE.

Загальне правило просте: якщо житло придатне для проживання, а комунальні послуги фактично надаються — за них доведеться платити. Воєнний стан сам по собі не означає автоматичного скасування платіжок для всіх. Важать реальні обставини: чи можна жити у помешканні й чи отримує людина послуги.

Зруйноване чи пошкоджене житло

Перша ситуація — коли житло зруйноване або суттєво пошкоджене внаслідок бойових дій. Якщо будинок чи квартира більше не придатні для нормального проживання, комунальні підприємства не повинні виставляти рахунки за послуги, які фактично не можуть надаватися. Немає газу, води чи тепла — не має бути й нарахувань за них. Це актуально і для родин військовослужбовців, чиї домівки опинилися в зоні бойових дій або постраждали від обстрілів.

Пошкоджена інфраструктура населеного пункту

Другий випадок стосується населених пунктів, де через бойові дії серйозно пошкоджена або повністю зупинена комунальна інфраструктура. Ідеться про території, де через обстріли, окупацію або тривалі перебої мешканці взагалі не отримують відповідних послуг. У таких умовах нарахування плати за те, чого фактично немає, також має припинятися.

Евакуація: рішення громади

Третя категорія — люди, які були змушені виїхати зі свого житла через бойові дії й фактично там не проживають. Для них можливість не платити за частину або всі комунальні послуги може визначатися рішенням конкретної територіальної громади. Місцева влада вправі встановлювати повне або часткове звільнення від оплати на період воєнних дій.

Саме тому евакуйованим важливо перевіряти не лише загальні правила, а й рішення власної громади: десь рахунки обнуляють повністю, а десь дають лише часткове послаблення.

Коли платити все ж доведеться

Якщо житло лишається придатним для проживання, а послуги фактично надаються, загальне правило не змінюється: за них треба платити. Наприклад, якщо квартира ціла, світло, вода й газ є — нульового рахунку не буде, навіть коли людина служить чи тимчасово виїхала, але не оформила звільнення через громаду або акт про пошкодження.

Що робити і які документи зберегти

Ключове — підтвердити свій статус і фактичні умови проживання. Мешканцям пошкодженого житла, евакуйованим та людям із територій, де послуги не надаються, варто зберігати документи: акти про пошкодження майна, довідки про взяття на облік як ВПО, рішення громади про звільнення від оплати та листування з комунальними підприємствами.

Якщо рахунок прийшов, а користуватися житлом неможливо, зверніться до постачальника послуг із письмовою заявою та підтвердженням: актом про пошкодження, довідкою ВПО або рішенням ради. Комунальники зобов'язані зробити перерахунок і прибрати нарахування за послуги, яких фактично не було.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Запорізькій області: хто та як може отримати до 17 тисяч гривень.