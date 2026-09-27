Есть три ситуации, когда военный или его семья фактически не пользуется жильем или не получает услуги — тогда счета за коммуналку должны быть нулевыми.

Коммунальные платежки в отопительный сезон несмотря на войну продолжают приходить — их начисляют даже во время военного положения. Однако для военных и их семей есть три ситуации, когда за коммуналку можно не платить, а счета должны быть нулевыми. Детали выяснило издание Новини.LIVE.

Общее правило простое: если жилье пригодно для проживания, а коммунальные услуги фактически предоставляются — за них придется платить. Военное положение само по себе не означает автоматической отмены платежек для всех. Важны реальные обстоятельства: можно ли жить в помещении и получает ли человек услуги.

Разрушенное или поврежденное жилье

Первая ситуация — когда жилье разрушено или существенно повреждено в результате боевых действий. Если дом или квартира больше не пригодны для нормального проживания, коммунальные предприятия не должны выставлять счета за услуги, которые фактически не могут предоставляться. Нет газа, воды или тепла — не должно быть и начислений за них. Это актуально и для семей военнослужащих, чьи дома оказались в зоне боевых действий или пострадали от обстрелов.

Поврежденная инфраструктура населенного пункта

Второй случай касается населенных пунктов, где из-за боевых действий серьезно повреждена или полностью остановлена коммунальная инфраструктура. Речь идет о территориях, где из-за обстрелов, оккупации или длительных перебоев жители вообще не получают соответствующие услуги. В таких условиях начисление платы за то, чего фактически нет, также должно прекращаться.

Эвакуация: решение общины

Третья категория — люди, которые были вынуждены выехать из своего жилья из-за боевых действий и фактически там не проживают. Для них возможность не платить за часть или все коммунальные услуги может определяться решением конкретной территориальной общины. Местные власти вправе устанавливать полное или частичное освобождение от оплаты на период военных действий.

Именно поэтому эвакуированным важно проверять не только общие правила, но и решения собственной общины: где-то счета обнуляют полностью, а где-то дают лишь частичное послабление.

Когда платить все же придется

Если жилье остается пригодным для проживания, а услуги фактически предоставляются, общее правило не меняется: за них нужно платить. Например, если квартира целая, свет, вода и газ есть — нулевого счета не будет, даже когда человек служит или временно уехал, но не оформил освобождение через общину или акт о повреждении.

Что делать и какие документы сохранить

Ключевое — подтвердить свой статус и фактические условия проживания. Жителям поврежденного жилья, эвакуированным и людям с территорий, где услуги не предоставляются, стоит сохранять документы: акты о повреждении имущества, справки о постановке на учет как ВПЛ, решения общины об освобождении от оплаты и переписку с коммунальными предприятиями.

Если счет пришел, а пользоваться жильем невозможно, обратитесь к поставщику услуг с письменным заявлением и подтверждением: актом о повреждении, справкой ВПЛ или решением совета. Коммунальщики обязаны сделать перерасчет и убрать начисления за услуги, которых фактически не было.

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