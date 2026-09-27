Бесплатные STEM-пространства для детей погибших и пленных защитников масштабируют по Украине: там будут учить программированию, робототехнике и инженерии.

Мобилизация в Украине продолжается и касается тысяч семей. Одновременно для детей защитников и защитниц запускают новое бесплатное образовательное направление — STEM-пространства, где будут учить программированию, робототехнике и инженерии по всей стране. Первое такое пространство уже работает в Киеве и охватывает более 100 детей.

Об инициативе объявила общественная организация «Милосердие и здоровье» во время форума «Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия», организованного NAUDI и Radio NV, сообщает «Ненька инфо». Ранее организация сосредотачивалась на психологическом и физическом восстановлении детей военных, а теперь добавляет долгосрочное образование и профориентацию.

Следующим этапом организация называет масштабирование в другие города и регионы. Конкретный перечень локаций, количество STEM-пространств и сроки открытия пока публично не называли.

STEM — это образовательный подход, объединяющий естественные науки, технологии, инженерию и математику. В практическом формате дети не только изучают теорию: они программируют, конструируют, работают с робототехникой, экспериментируют и создают собственные технические проекты.

Кого возьмут первыми

Особый приоритет получат дети погибших защитников Украины, а также военнослужащих, находящихся в российском плену или считающихся пропавшими без вести. Директор организации Екатерина Богадельникова подчеркнула: поддержка таких семей не должна завершаться отдельной путевкой, подарком или короткой реабилитацией.

По ее словам, для ребенка потеря одного из родителей означает потерю важной жизненной опоры, поэтому помощь должна сопровождать его во время взросления, обучения и выбора профессии. Именно этим организация объясняет переход от проектов отдыха к системным образовательным программам.

Кто будет финансировать обучение

К новому направлению хотят привлечь украинский бизнес. Компании могут финансировать обучение детей и работу преподавателей, обустраивать STEM-лаборатории, предоставлять помещения и технику, организовывать практические и профориентационные программы. Первым партнером уже стала компания «Украинская бронетехника»: ее генеральный директор Владислав Бельбас заявил, что предприятие финансово поддерживает детские инициативы, а разработкой программ занимается команда общественной организации.

Новое направление вырастает из опыта проекта «Лето без войны» для восстановления детей военных в Карпатах. Только в 2026 году через него должны были пройти более 1400 детей, а за несколько лет совокупное количество участников превысило шесть тысяч.

Как попасть в программу

Пока организаторы не назвали ни перечень городов, ни даты открытия новых STEM-пространств. В Киеве программа уже работает и охватила более 100 детей. Семьям военнослужащих стоит следить за официальными страницами ОО «Милосердие и здоровье»: там обещают объявить следующие локации и условия записи. Компаниям, готовым финансировать обучение или оборудование лабораторий, также предлагают обращаться непосредственно в организацию.

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