Пенсионный фонд не засчитал почти 15 лет стажа из-за расхождения в фамилии и отсутствия справок. Разбираем, какие записи в трудовой книжке могут не попасть в реестр и как это исправить.

Пенсия за сверхнормативный стаж зависит от того, попали ли все годы работы в реестр Пенсионного фонда. На практике даже десятки лет работы могут «потеряться», если запись в документах оформлена с ошибкой или вообще не попала в государственную электронную базу.

Самая частая причина, по которой ПФУ не засчитывает стаж, — расхождение в персональных данных. Если в трудовой книжке фамилия, имя или дата рождения записаны иначе, чем в паспорте или реестре застрахованных лиц, эти годы могут не засчитать автоматически. В реальном судебном деле, которое рассматривали украинские суды, человеку из-за расхождения в фамилии не засчитали почти 15 лет трудового стажа.

Какие записи чаще всего «исчезают» из стажа

В реестр ПФУ попадают данные об уплаченных страховых взносах. Периоды работы до введения электронного учета (до 2000 года) подтверждаются исключительно трудовой книжкой и справками. Поэтому больше всего проблем возникает именно со «старыми» записями: неразборчивый почерк, отсутствие номера и даты приказа о приеме или увольнении, нечитаемые печати.

Вторая типичная причина — отсутствие подтверждающих документов о льготном стаже. Работа во вредных условиях, в медицине или образовании засчитывается как льготная только при наличии справки установленного образца. Без нее годы не исчезнут полностью, но их засчитают как обычный стаж — без права на досрочную пенсию.

Третья причина — записи, которые не содержат обязательных реквизитов. Чтобы период засчитали, в книжке должны быть дата приема и увольнения, название предприятия, должность, а также ссылка на приказ. Запись без номера приказа или без подписи ответственного лица ПФУ может посчитать сомнительной и не засчитать ее без дополнительной проверки.

Почему стаж может быть меньше, чем реально отработано

Реестр застрахованных лиц формируется из данных, которые подают работодатели. Если работодатель в свое время неправильно указал данные работника или вообще не подал отчет, взносы могли не отобразиться. В таком случае в системе возникает «разрыв», который видно только после запроса в ПФУ.

Кроме того, стаж не засчитывают за периоды, когда взносы не уплачивались вообще. Это касается работы без официального оформления. В таком случае годы физического труда существуют только на словах — юридически они отсутствуют в базе, и начислить их ПФУ не может.

Как проверить свой стаж в реестре

Проверить, все ли годы работы отображены, можно онлайн. Для этого достаточно авторизоваться на веб-портале электронных услуг ПФУ или воспользоваться приложением «Дія». Выписка из реестра застрахованных лиц покажет полную картину: за какие периоды начислены взносы и какие годы не учтены.

Если в данных обнаружили расхождение, стоит обратиться в территориальный орган ПФУ с заявлением об уточнении сведений. К нему прилагают трудовую книжку, справки из архивов или от бывших работодателей и документ, подтверждающий правильное написание фамилии. После проверки стаж дополняют, а пенсию при необходимости пересчитывают.

Пенсионный фонд советует не ждать наступления пенсионного возраста, а проверять данные заранее. Если выявить и исправить ошибку за несколько лет до выхода на пенсию, удастся избежать лишних задержек и получить выплату в полном объеме сразу.

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