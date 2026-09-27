Пенсійний фонд не зарахував майже 15 років стажу через розбіжність у прізвищі та відсутність довідок. Розбираємо, які записи в трудовій книжці можуть не потрапити до реєстру і як це виправити.

Пенсія за понаднормовий стаж залежить від того, чи потрапили всі роки роботи до реєстру Пенсійного фонду. На практиці навіть десятки років праці можуть «загубитися», якщо запис у документах оформили з помилкою або він узагалі не потрапив до державної електронної бази.

Найчастіша причина, через яку ПФУ не враховує стаж, — розбіжність у персональних даних. Якщо у трудовій книжці прізвище, ім'я чи дата народження записані інакше, ніж у паспорті або реєстрі застрахованих осіб, ці роки можуть не зарахувати автоматично. У реальній судовій справі, яку розглядали українські суди, людині через розбіжність у прізвищі не зарахували майже 15 років робочого стажу.

Які записи найчастіше «зникають» зі стажу

До реєстру ПФУ потрапляють дані про сплачені страхові внески. Періоди роботи до запровадження електронного обліку (до 2000 року) підтверджуються винятково трудовою книжкою та довідками. Тому найбільше проблем виникає саме зі «старими» записами: нерозбірливий почерк, відсутність номера і дати наказу про прийом чи звільнення, печатки, які не читаються.

Друга типова причина — відсутність підтверджувальних документів про пільговий стаж. Робота у шкідливих умовах, у медицині чи освіті зараховується як пільгова лише за наявності довідки встановленого зразка. Без неї роки не зникнуть повністю, але їх зарахують як звичайний стаж — без права на дострокову пенсію.

Третя причина — записи, які не містять обов'язкових реквізитів. Щоб період зарахували, у книжці мають бути дата прийому та звільнення, назва підприємства, посада, а також посилання на наказ. Запис без номера наказу або без підпису відповідальної особи ПФУ може вважати сумнівним і не зарахувати його без додаткової перевірки.

Чому стаж може бути меншим, ніж реально відпрацьовано

Реєстр застрахованих осіб формується з даних, які подають роботодавці. Якщо роботодавець у свій час неправильно вказав дані працівника або взагалі не подав звіт, внески могли не відобразитися. За таких умов у системі виникає «розрив», який видно лише після запиту до ПФУ.

Окрім того, стаж не рахують за періоди, коли внески не сплачувалися зовсім. Це стосується роботи без офіційного оформлення. У такому випадку роки фізичної праці існують лише на словах — юридично вони відсутні в базі, і нарахувати їх ПФУ не може.

Як перевірити свій стаж у реєстрі

Перевірити, чи всі роки роботи відображені, можна онлайн. Для цього достатньо авторизуватися на вебпорталі електронних послуг ПФУ або ж скористатися застосунком «Дія». Витяг із реєстру застрахованих осіб покаже повну картину: за які періоди нараховано внески і які роки не враховані.

Якщо в даних виявили розбіжність, варто звернутися до територіального органу ПФУ із заявою про уточнення відомостей. До неї додають трудову книжку, довідки з архівів або від колишніх роботодавців і документ, що підтверджує правильне написання прізвища. Після перевірки стаж доповнюють, а пенсію в разі потреби перераховують.

Пенсійний фонд радить не чекати настання пенсійного віку, а перевіряти дані заздалегідь. Якщо виявити й виправити помилку за кілька років до виходу на пенсію, вдасться уникнути зайвих затримок і отримати виплату у повному обсязі одразу.

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