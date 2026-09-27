Работникам образования, медицины и соцзащиты, выходящим на пенсию за выслугу лет, предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 10 пенсий. Минимальная сумма такой выплаты — 25 950 гривен, но для каждого получателя она может быть больше.

Пенсионные выплаты в Украине за стаж имеют отдельные правила для работников бюджетной сферы. Педагогам, медикам и работникам социальной защиты при выходе на пенсию за выслугу лет предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 10 пенсий, а её минимальный размер составляет 25 950 гривен.

Право на пенсию за выслугу лет закреплено статьёй 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении». Перечень учреждений и должностей, работа на которых даёт такое право, определён постановлением Кабинета Министров от 4 ноября 1993 года № 909. Именно на этот документ ориентируется Пенсионный фонд, когда проверяет, засчитывается ли человеку соответствующий специальный стаж.

К категориям, которым законодательство предусматривает пенсию за выслугу лет, относятся не только педагоги, медики и специалисты соцзащиты. В списке также артисты театрально-концертных учреждений, заслуженные мастера спорта и члены национальных сборных команд. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда.

Выплата в 10 пенсий: сколько денег предусмотрено

Единовременная денежная помощь выплачивается в десятикратном размере назначенной пенсии по возрасту. Её минимальная гарантированная сумма — 25 950 гривен, что равно 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц. Для каждого получателя выплата рассчитывается индивидуально, поэтому в большинстве случаев она выше минимального порога.

Размер помощи напрямую зависит от размера установленной пенсии по возрасту. Чем выше пенсия, которую назначили человеку, тем больше будет и единовременная выплата в «10 пенсий».

Кто может получить помощь: четыре условия

Чтобы Пенсионный фонд назначил единовременную выплату, человек должен выполнить сразу четыре обязательных условия:

на момент выхода на пенсию работать в государственном или коммунальном учреждении;

занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;

иметь достаточный страховой стаж — от 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин;

ранее не получать никакого вида пенсионного обеспечения.

В стаж засчитывается работа только в тех учреждениях и на тех должностях, которые определены постановлением Кабмина № 909. Если страхового стажа не хватает, разрешается суммировать периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет. Проверку ПФУ проводит по данным трудовой книжки, сведениям из реестра застрахованных лиц и дополнительным документам, подтверждающим стаж.

Как оформить выплату

Отдельно обращаться за единовременной помощью украинцам не нужно. Пенсионный фонд оформляет её автоматически, одновременно с назначением пенсии по возрасту. Понадобятся только документы, подтверждающие специальный стаж, если соответствующих записей нет в реестре застрахованных лиц.

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