Эта неделя для Раков похожа на путешествие на корабле в шторм: только всё казалось стабильным, а уже через час обстоятельства меняются снова. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и главная его мысль проста: пока всё вокруг «шатается», не стоит хвататься за долгосрочные обязательства.

Работа и финансы

В начале недели, особенно в понедельник, лучше не подписывать ничего серьёзного и не брать на себя обязательств, которые продлятся долго. Ситуация на работе или в делах ещё нестабильна, и то, что выглядит выгодным сейчас, через несколько дней может предстать в другом свете. Дайте обстоятельствам «улечься» — подождите, пока картина станет понятной, и только тогда принимайте решения. Это касается и финансовых вопросов: не стоит спешить с крупными покупками или инвестициями именно сейчас.

Отношения

В выходные, субботу и воскресенье, появится отличная возможность встретиться с друзьями — и стоит этим воспользоваться, потому что общение поможет развеяться после переменчивой недели. Но есть один момент, на который следует обратить внимание: в разговорах с близкими людьми избегайте темы денег. Именно она может стать причиной недопонимания или даже спора, поэтому лучше заранее договориться, кто за что платит, или вовсе отложить финансовые вопросы на другое время.

Здоровье и энергия

Во вторник и среду стоит уделить время себе — это удачный момент для чего-то восстанавливающего: визит в спа, бассейн или любая процедура, снимающая напряжение. Организм нуждается в перезагрузке после нестабильного начала недели. А в четверг и пятницу не нужно прилагать чрезмерных усилий ни в чём — позвольте себе немного затишья, не пытайтесь успеть всё и сразу. Меньшая активность в эти дни — это не лень, а разумный отдых перед насыщенными выходными.

Лучшие дни недели

Вторник и среда станут лучшими днями для восстановления сил — именно тогда стоит планировать что-то приятное для тела и души. Суббота и воскресенье порадуют общением с друзьями и хорошим настроением, хотя здесь стоит помнить об осторожности в денежных разговорах. А понедельник лучше прожить спокойно, без крупных решений и подписей — просто дайте себе время освоиться с новой неделей.