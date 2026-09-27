В Україні триває мобілізація, і право на відстрочку мають, зокрема, ті, хто постійно доглядає батьків. Юрист роз'яснив, чи зникає така відстрочка після одруження.

Мобілізація в Україні триває, тож питання відстрочок лишається гострим для військовозобов'язаних. Один із частих запитів — чи скасовується відстрочка по догляду за батьками після одруження.

Роз'яснення дав адвокат АБ «Романа Сацика» Ярослав Хлівний, повідомляє «Дзеркало тижня». Право на таку відстрочку закріплене в пунктах 9 і 13 частини 1 статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — для тих, хто постійно доглядає батька чи матір, які за висновком МСЕК потребують постійного догляду.

Щоб підтвердити відстрочку в ТЦК, потрібні документи

Їхній перелік визначає постанова Кабміну №560:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією для батьків;

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту постійного догляду.

Чи скасовується відстрочка після одруження? Юрист наголошує: за пунктом 9 цієї статті з переліку доглядальників виключаються всі, крім заявника. А обов'язок утримувати непрацездатних батьків стаття 202 Сімейного кодексу покладає лише на повнолітніх дітей — сина чи доньку.

Дружина сина до цього кола не входить, тож і її статус не може стати підставою скасувати відстрочку чоловіка. «Невістка не може забрати відстрочку сина за доглядом за його батьками», — резюмував Хлівний. Отже, саме одруження право на відстрочку не анулює.

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