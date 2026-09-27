Прогноз на цей тиждень для Лева оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи обіцяють Левам тиждень контрастів: спокійний початок, бурю почуттів усередині та повернення до звичного ритму до вихідних.

Робота і фінанси

Понеділок стане приємним днем: у ваше життя може потрапити щось цінне — старовинна річ, важлива знахідка чи просто предмет, який ви давно хотіли поповнити у своїй колекції. День принесе відчуття задоволення, хоча енергії буде не так багато, і зосереджені ви будете переважно на собі та власних інтересах. Це вдалий момент, щоб довести до пуття давню справу або зайнятися чимось, що тішить особисто вас, а не команду. Великих фінансових рухів краще залишити на другу половину тижня, коли увага знову переключиться на побутові й робочі питання.

Стосунки

У вівторок і середу емоційний фон різко змінюється: почуття спалахують яскраво й несподівано, ніби комета любові буквально впала на вашу орбіту. Ці два дні можуть подарувати бурхливі, майже кінематографічні переживання — новий яскравий флірт, відкриту розмову з партнером або хвилю ніжності в довгих стосунках. До четверга полум'я трохи вгамується, і ви повернетесь до звичайного ритму, хоча приємні відголоски цих емоцій ще будуть відчуватися. У п'ятницю фокус зміститься на інших людей — колег, друзів чи родину, а їхні справи й прохання забиратимуть чимало вашого часу та уваги.

Здоровʼя та енергія

На початку тижня варто дозволити собі трохи вповільнитися: понеділок не буде особливо енергійним, тож краще не планувати на нього нічого виснажливого. Емоційний підйом вівторка та середи додасть бадьорості, але й забере частину сил на переживання, тож увечері варто відпочивати, а не братися за нові справи. У п'ятницю, коли увага йде на інших, легко забути про власні потреби — намагайтеся все ж лишати собі хоч трохи часу для тиші та відновлення, щоб на вихідні зустріти зі свіжою головою.

Найкращі дні тижня

Головними днями тижня стають вівторок і середа — саме тоді емоційна хвиля буде найяскравішою і принесе найбільше приємних вражень у стосунках. Понеділок також вдалий для маленьких особистих радощів і завершення давніх справ. А вихідні знову поверне вашу увагу до теми любові, тож саме субота й неділя підійдуть, щоб обговорити з близькою людиною те, що назбиралося за тиждень.