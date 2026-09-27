Скорпіони цього тижня знову відчують себе сонцем, навколо якого крутяться друзі та колеги — саме до вас йдуть по пораду, і саме на вас тримається чимало спільних справ. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і загальний настрій тижня — це поєднання приємної відповідальності на початку та потреби зберегти спокій наприкінці.

Робота і фінанси

На початку тижня, у вівторок і середу, вас легко буде захопити чужими ідеями та філософськими розмовами — колеги чи партнери можуть підштовхнути до рішень, які насправді не є вашими власними. Будьте уважні з витратами в ці дні: є ризик купити щось, що потім виявиться непотрібним. А от у четвер і п'ятницю ситуація зміниться кардинально — ви станете кмітливими, зібраними й повністю контролюватимете робочі процеси. Саме ці два дні варто використати для важливих переговорів, підписання угод чи ухвалення фінансових рішень — інтуїція та розважливість будуть на вашій стороні.

Стосунки

Друзі й колеги й цього тижня будуть тягнутися до вас за підтримкою — і це приємно, хоч інколи й трохи виснажливо. На початку тижня прислухайтеся до порад ближнього кола, але не поспішайте діяти під чужим впливом, особливо у грошових питаннях. Ближче до вихідних атмосфера вдома може стати напруженою: чиясь необережна фраза здатна викликати несподівану бурю емоцій. Важливо не тримати образу в собі, а спокійно проговорити те, що накопичилося, — це зніме напругу і зробить стосунки чеснішими.

Здоровʼя та енергія

Енергія тижня нерівномірна: у перші дні можлива легка розгубленість через надлишок вражень і чужих думок, тому корисно виділити час на самотність і впорядкування думок. У четвер і п'ятницю, коли концентрація на піку, тіло теж відчує приплив сил — це вдалий момент для активних справ і фізичного навантаження. У вихідні, коли емоційна напруга вдома зростає, дайте собі можливість відпочити і не тягніть усе на собі — коротка пауза допоможе зберегти рівновагу.

Найкращі дні тижня

Четвер і п'ятниця стануть найпродуктивнішими днями тижня — саме тоді Скорпіони діють рішуче, тверезо оцінюють ситуацію і легко досягають того, чого хочуть. Вівторок і середа варті уваги через ризик імпульсивних витрат і чужого впливу, тож краще підходити до них обережно. А ось у вихідні головне завдання — не заганяти емоції всередину: відкрита розмова, навіть непроста, зрештою піде на користь усім.