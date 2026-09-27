Скорпионы на этой неделе снова почувствуют себя солнцем, вокруг которого вращаются друзья и коллеги — именно к вам идут за советом, и именно на вас держится немало общих дел. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и общее настроение недели — это сочетание приятной ответственности в начале и необходимости сохранить спокойствие в конце.

Работа и финансы

В начале недели, во вторник и среду, вас легко будет увлечь чужими идеями и философскими разговорами — коллеги или партнеры могут подтолкнуть к решениям, которые на самом деле не являются вашими собственными. Будьте внимательны с расходами в эти дни: есть риск купить что-то, что потом окажется ненужным. А вот в четверг и пятницу ситуация кардинально изменится — вы станете сообразительными, собранными и полностью будете контролировать рабочие процессы. Именно эти два дня стоит использовать для важных переговоров, подписания соглашений или принятия финансовых решений — интуиция и рассудительность будут на вашей стороне.

Отношения

Друзья и коллеги и на этой неделе будут тянуться к вам за поддержкой — и это приятно, хотя иногда и немного утомляет. В начале недели прислушивайтесь к советам близкого круга, но не спешите действовать под чужим влиянием, особенно в денежных вопросах. Ближе к выходным атмосфера дома может стать напряженной: чья-то неосторожная фраза способна вызвать неожиданную бурю эмоций. Важно не держать обиду в себе, а спокойно проговорить то, что накопилось, — это снимет напряжение и сделает отношения честнее.

Здоровье и энергия

Энергия недели неравномерна: в первые дни возможна легкая растерянность из-за избытка впечатлений и чужих мыслей, поэтому полезно выделить время на одиночество и упорядочение мыслей. В четверг и пятницу, когда концентрация на пике, тело тоже почувствует прилив сил — это удачный момент для активных дел и физической нагрузки. В выходные, когда эмоциональное напряжение дома возрастает, дайте себе возможность отдохнуть и не тяните всё на себе — короткая пауза поможет сохранить равновесие.

Лучшие дни недели

Четверг и пятница станут самыми продуктивными днями недели — именно тогда Скорпионы действуют решительно, трезво оценивают ситуацию и легко достигают того, чего хотят. Вторник и среда стоит учитывать из-за риска импульсивных трат и чужого влияния, поэтому лучше подходить к ним осторожно. А вот в выходные главная задача — не загонять эмоции внутрь: открытый разговор, даже непростой, в итоге пойдет на пользу всем.