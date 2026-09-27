Мобилизация в условиях военного положения продолжается, однако работники ТЦК не имеют права силой задерживать или удерживать граждан — такие действия могут совершать только полицейские, пояснил адвокат Ярослав Хлевный.

Мобилизация в Украине и правила ТЦК вызывают споры именно из-за непонимания полномочий — несмотря на то, что закон четко ограничивает действия сотрудников территориальных центров комплектования, на практике люди жалуются на принудительное удержание. Как сообщает РБК-Украина, объяснение дал адвокат Ярослав Хлевный из Адвокатского бюро «Романа Сацика».

Главное, что подчеркнул юрист: сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан или удерживать их силой. Такие действия могут совершать исключительно представители правоохранительных органов — прежде всего полиции — и только в определенном законом порядке. Сами территориальные центры комплектования не наделены полномочиями применять какие-либо принудительные меры.

По словам адвоката, значительная часть граждан фактически добровольно соглашается на такие действия — из-за незнания собственных прав или так называемого правового нигилизма. При этом даже игнорирование повестки или несвоевременное прибытие в ТЦК не дает оснований для самостоятельного задержания или силового доставления человека сотрудниками военкомата. В таких случаях речь может идти об административной ответственности или привлечении полиции.

Какие документы взять с собой в ТЦК

Юристы советуют приходить в ТЦК подготовленными, чтобы ускорить уточнение данных и избежать лишних вопросов во время визита. С собой стоит иметь:

паспорт и идентификационный код;

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие право на отсрочку;

справку о составе семьи, свидетельства о рождении детей или удостоверение многодетной семьи.

Отдельно стоит подготовить документы, подтверждающие уход за лицами с инвалидностью (если такое обстоятельство есть), а также медицинские справки, полную историю болезни и заключения врачебно-консультативной комиссии.

Во время мобилизации такие простые шаги помогают избежать конфликтных ситуаций, когда человек просто не знает, на что действительно имеет право представитель ТЦК, а на что — нет.

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