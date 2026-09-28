ПриватБанк розпочав чергову хвилю актуалізації персональних даних клієнтів. Без оновлення анкети через Приват24 або у відділенні банк призупинить обслуговування карток і рахунків.

ПриватБанк вимагає від своїх клієнтів актуалізувати персональні дані через застосунок Приват24 або у відділенні. Якщо цього не зробити, банк призупинить обслуговування карток і рахунків — тобто клієнти ризикують втратити доступ до власних коштів.

Актуалізація відбувається в межах регулярної процедури фінансового моніторингу і стосується всіх без винятку клієнтів. Строки оновлення для кожного визначаються індивідуально, але не рідше ніж раз на п'ять років.

Який закон зобов'язує оновлювати дані

У банку пояснюють: перевірку проводять відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Період оновлення регулюється постановою НБУ №65 від 20.05.2020.

Навіть якщо ідентифікаційні дані клієнта не змінилися, фінустанова все одно має отримати документальне підтвердження їхньої чинності і оновити інформацію в анкеті-опитувальнику. Доки цього не зроблено, операції за картками та рахунками неможливі. В окремих випадках банк може попросити документи, що підтверджують джерела походження коштів.

Як пройти актуалізацію через Приват24

Покроковий алгоритм такий:

увійти в Приват24 і натиснути кнопку «Актуалізувати інформацію»;

підтвердити відсутність зв'язків із російською федерацією;

обрати ідентифікаційний документ — підтягнути з Дії або з переліку;

залишити зразок підпису;

сфотографувати документ, якщо не скористалися Дією;

заповнити особисті дані, адресу реєстрації, проживання та місце народження;

зазначити соціальний статус і податкове резидентство;

підписати сформовані документи.

Фотографувати документ радять за достатнього освітлення, без бліків і обрізаних країв, додаючи лише знімок оригіналу. Після завантаження з'явиться позначка «Перевіряємо документи», яка згодом зміниться на «Підпишіть документи».

Чому банки посилюють перевірки

Вимоги фінансового моніторингу в Україні останніми роками стали жорсткішими для всієї банківської системи. Водночас формальний підхід до ідентифікації іноді призводив до конфліктів і судових справ, коли банки нараховували борги людям, які постраждали від шахрайських дзвінків під виглядом «ідентифікації».

Раніше така вимога ідентифікації номера призвела до нарахування боргу в 42 680 гривень одній клієнтці. Також відомо про справу, де 124 598 гривень зникли за один день з рахунку клієнтки після дзвінків шахраїв, які видавали себе за працівників банку.