Після досягнення 70 років Пенсійний фонд автоматично додає до щомісячної пенсії вікову надбавку від 300 до 570 гривень — без жодної заяви.

Надбавки для пенсіонерів в Україні із жовтня знову перераховують — найпомітнішою лишається вікова доплата, яку Пенсійний фонд нараховує без жодної заяви. Після досягнення 70 років людина автоматично отримує щомісячну компенсаційну виплату від 300 до 570 гривень, хоча понад усе тут важать дві цифри: скільки років і який сукупний розмір пенсії.

Розмір доплати залежить саме від вікової категорії. У Пенсійному фонді пояснюють: пенсіонерам 70–74 років доплачують до 300 грн, тим, кому від 75 до 79 років, — до 456 грн, а після 80 років — уже до 570 грн на місяць.

Скільки реально додають із віком

Важливий нюанс: суми між собою не додаються. Коли людина досягає чергового «ювілейного» віку, відбувається лише коригування на різницю. Тобто у 75 років доплата 300 грн не перетворюється на 756 грн, а просто зростає лише на 156 грн — до 456 грн. Так само після 80 років суму доводять до 570 грн.

Коли надбавку взагалі не призначать

Ключова і найменш приємна для багатьох умова стосується загального доходу. Якщо щомісячна пенсія з урахуванням усіх індексацій, надбавок за вислугу років та інших доплат перевищує 10 340,35 грн, віковий бонус не нараховують узагалі. Ця межа абсолютна: перевищення навіть на одну гривню позбавляє права на фінансову підтримку.

Як нараховують першу виплату

Тим, хто лише досяг 70 років, варто знати: у місяць уродин сума зазвичай виходить меншою за очікувану. Нарахування стартує безпосередньо з дня народження, тож за перший місяць кошти платять пропорційно решті днів. Повну суму пенсіонер отримає вже з наступного розрахункового періоду.

Що ще гарантують за віком

Окремо в Пенсійному фонді нагадують про вікову надбавку для непрацюючих пенсіонерів після 65 років: за наявності не менш як 35 років стажу для чоловіків або 30 для жінок мінімальну виплату гарантують на рівні 4 213 грн. Тобто доплати за віком існують паралельно зі страховими виплатами і жодних додаткових звернень не потребують.

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