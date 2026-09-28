Які операції моніторить банк — питання, що турбує багатьох власників карток. Навіть переказ на 5000 гривень може привернути увагу, якщо він відрізняється від звичної фінансової поведінки клієнта.

Банки перевіряють перекази навіть від 400 тисяч гривень, а на практиці фінансовий моніторинг може торкнутися й значно менших сум.

Як розповіли в Ощадбанку, справа не лише в розмірі переказу. Банк звертає увагу на характер операцій та різкі зміни у фінансовій поведінці клієнта — саме тому питання може виникнути навіть на суму 5 000 гривень.

Які операції можуть зацікавити банк

Фахівці Ощадбанку перерахували ситуації, які найчастіше викликають запитання. На картку регулярно надходить значна кількість поповнень — наприклад, близько 100 за день. Або людина починає отримувати суттєво більше грошей, ніж раніше: при зарплаті 30 тисяч гривень раптом надходить 200 тисяч.

Інші тривожні сигнали для банку:

більше половини отриманих коштів регулярно знімають готівкою;

з'являються незвичні операції, наприклад купівля криптовалюти;

клієнт відкриває багато карток і рахунків без очевидної потреби;

на один рахунок регулярно надходять однакові суми;

проводяться операції з особами з країн-агресорів або офшорних юрисдикцій.

Тобто навіть переказ на 5 000 гривень може привернути увагу, якщо він суттєво відрізняється від звичайних операцій. Наприклад, людина три роки отримувала на картку лише зарплату 9 тисяч гривень, а потім раптово почала одержувати додаткові перекази.

Що робити, якщо банк попросив підтвердити кошти

Якщо рахунок обмежили та банк попросив пояснити походження коштів, варто звернутися до установи й уточнити, які документи потрібні саме у вашій ситуації. Зазвичай можуть попросити довідку про зарплату або соціальні виплати, податкову декларацію, довідки ОК-5 чи ОК-7, договори купівлі-продажу майна або авто, документи про спадщину, виписки з рахунків в інших банках, підтвердження дивідендів чи доходів від підприємництва, а також документи про страхові виплати.

Додатково може знадобитися лист-пояснення, у якому клієнт описує походження коштів та економічний сенс операцій. Якщо гроші отримані за виконану роботу, їх підтверджують договором, актом виконаних робіт чи інвойсом.

Як зменшити ризик проблем із карткою

Ощадбанк радить дотримуватися простих правил. Оновлюйте свої дані в банку, не приймайте оплату за бізнес на особисту картку (для цього краще оформити ФОП та окремий рахунок), зберігайте документи про доходи. Не використовуйте картку для «прогону» чужих грошей, не знімайте часто великі суми готівкою та не дрібніть один великий переказ на багато менших.

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