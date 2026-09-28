Какие операции мониторит банк — вопрос, который волнует многих владельцев карт. Даже перевод на 5000 гривен может привлечь внимание, если он отличается от привычного финансового поведения клиента.

Банки проверяют переводы даже от 400 тысяч гривен, а на практике финансовый мониторинг может коснуться и значительно меньших сумм.

Как рассказали в Ощадбанке, дело не только в размере перевода. Банк обращает внимание на характер операций и резкие изменения в финансовом поведении клиента — именно поэтому вопрос может возникнуть даже на сумму 5 000 гривен.

Какие операции могут заинтересовать банк

Специалисты Ощадбанка перечислили ситуации, которые чаще всего вызывают вопросы. На карту регулярно поступает значительное количество пополнений — например, около 100 в день. Или человек начинает получать существенно больше денег, чем раньше: при зарплате 30 тысяч гривен вдруг поступает 200 тысяч.

Другие тревожные сигналы для банка:

более половины полученных средств регулярно снимают наличными;

появляются необычные операции, например покупка криптовалюты;

клиент открывает много карт и счетов без очевидной необходимости;

на один счет регулярно поступают одинаковые суммы;

проводятся операции с лицами из стран-агрессоров или офшорных юрисдикций.

То есть даже перевод на 5 000 гривен может привлечь внимание, если он существенно отличается от обычных операций. Например, человек три года получал на карту только зарплату 9 тысяч гривен, а затем внезапно начал получать дополнительные переводы.

Что делать, если банк попросил подтвердить средства

Если счет ограничили и банк попросил объяснить происхождение средств, стоит обратиться в учреждение и уточнить, какие документы нужны именно в вашей ситуации. Обычно могут попросить справку о зарплате или социальных выплатах, налоговую декларацию, справки ОК-5 или ОК-7, договоры купли-продажи имущества или авто, документы о наследстве, выписки со счетов в других банках, подтверждение дивидендов или доходов от предпринимательства, а также документы о страховых выплатах.

Дополнительно может понадобиться письмо-объяснение, в котором клиент описывает происхождение средств и экономический смысл операций. Если деньги получены за выполненную работу, их подтверждают договором, актом выполненных работ или инвойсом.

Как снизить риск проблем с картой

Ощадбанк советует придерживаться простых правил. Обновляйте свои данные в банке, не принимайте оплату за бизнес на личную карту (для этого лучше оформить ФОП и отдельный счет), сохраняйте документы о доходах. Не используйте карту для «прогона» чужих денег, не снимайте часто крупные суммы наличными и не дробите один крупный перевод на много мелких.

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