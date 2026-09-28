Комиссия за коммунальные услуги появляется не из-за самой услуги, а из-за платы за проведение платежа — финучреждение может взимать деньги за прием и обработку операции. Рассказываем, от чего зависит размер комиссии и как платить меньше.

Льготы на коммунальные услуги помогают экономить, но даже при наличии скидки или субсидии украинец может переплатить, если не обращает внимания на комиссию. Плата за проведение платежа — это не стоимость самой услуги, а отдельная сумма, которую банк может удерживать за прием и обработку операции в соответствии с собственными тарифами.

Размер комиссии за коммунальные услуги не одинаков для всех клиентов. На конечную сумму влияют банк, через который проходит оплата, вид карты, наличие специальных условий для пенсионных карт, способ проведения операции, сумма и количество платежей в течение месяца, а также договоренности между банком и конкретным поставщиком.

Отличается цена и в зависимости от канала: оплата через кассу, терминал, банкомат или мобильное приложение может стоить по-разному. В кассе банка или почтой сотрудник проводит операцию вручную, поэтому за нее обычно предусмотрена отдельная плата. Тогда как самостоятельная оплата через мобильное приложение или терминал часто дешевле или вообще без комиссии.

Отдельно стоит остановиться на пенсионных картах. Например, в ПриватБанке получатели пенсии могут оплачивать коммуналку без комиссии с пенсионной «Карты для выплат». Это возможно не только через кассу, но и через «Приват24», банкоматы, терминалы самообслуживания и телефонный сервис 3700.

Однако даже в «Приват24» для такой карты действуют ограничения: нулевая комиссия предусмотрена только если сумма одного платежа не превышает 5 тысяч гривен, а общее количество операций составляет не более 15 в месяц. Для большинства людей, которые ежемесячно платят за электроэнергию, газ, воду и отопление, этого вполне достаточно. Если же платеж превышает лимит или используется другая карта, условия могут измениться.

Как не переплачивать за коммуналку

Чтобы не терять деньги на комиссии, стоит придерживаться нескольких простых правил:

проверьте условия своей карты — не все карты одного банка имеют одинаковые тарифы;

сравните способы оплаты: если в кассе просят комиссию, спросите, можно ли провести тот же платеж через терминал бесплатно;

следите за лимитами — бесплатная операция может быть ограничена суммой или количеством платежей;

проверяйте итоговую сумму перед подтверждением — сервис обычно показывает отдельную строку с комиссией;

обращайтесь в банк, если условия непонятны.

Важно помнить: комиссия может быть разной для разных поставщиков. За один платеж банк может не брать дополнительной платы, тогда как за другой — применять установленный тариф. Поэтому не стоит делать вывод обо всех платежах лишь на основании одной квитанции.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если субсидия на коммунальные услуги не поступила.