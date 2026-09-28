Мобильная связь — неотъемлемая часть повседневной жизни, и если она работает ненадлежащим образом, абонент имеет полное право требовать защиты своих прав. В Госпродпотребслужбе объяснили, куда обращаться с жалобой и как зафиксировать проблему.

Плохая связь «Киевстар»: что делать абоненту — вопрос, который волнует многих, но правила защиты одинаковы для всех операторов. В Госпродпотребслужбе напомнили, какие права имеет потребитель мобильной связи и как действовать, если услуга предоставляется ненадлежащим образом.

Пользователь мобильных услуг имеет право получать полную информацию об условиях и стоимости услуг, тарифах, объеме и условиях их изменения, а также получать услуги согласно условиям заключенного договора. Важно знать и условия прекращения или изменения договора — оператор обязан их разъяснить.

Какие еще права есть у абонента

Помимо информации о тарифах, потребитель имеет право обращаться к поставщику услуг с требованиями, жалобами и предложениями. Также закон гарантирует получение надлежащей информации об услугах и условиях их предоставления и, наконец, защиту своих прав в случае ненадлежащего предоставления услуг.

Что делать, если связь работает плохо

Если услуга не предоставляется, имеет ненадлежащее качество, возникли проблемы с тарификацией или со счетом — прежде всего стоит обратиться к своему оператору и зафиксировать обращение. Это самый важный первый шаг: письменное обращение станет доказательством, если вопрос придется решать дальше.

Если оператор не решил проблему, потребитель может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Именно этот регулятор контролирует соблюдение законодательства в сфере связи.

Что учесть во время военного положения

Во время военного положения, согласно пункту 6 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 года № 303, меры государственного надзора за соблюдением законодательства в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра осуществляются по решению НКЭК в порядке, определенном законодательством. То есть даже сейчас абонент не остается без защиты.

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