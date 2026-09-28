С 11 сентября система «Оберег» ежедневно автоматически снимает с воинского учета украинцев, которым исполнилось 60 или 65 лет. Однако списание по возрасту не является амнистией — старые штрафы и проигнорированные повестки придется урегулировать отдельно.

Правила ТЦК при мобилизации по-прежнему актуальны — с 11 сентября система «Оберег» ежедневно автоматически снимает с воинского учета украинцев, которым исполнилось 60 или 65 лет, но такое списание по возрасту не является амнистией для старых штрафов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE. То есть сам факт исключения из воинского учета не отменяет зафиксированных ранее нарушений перед территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Автоматическое снятие с учета: какие отсрочки и бронирование исчезают

Как только система обнаруживает основание для изменения статуса, она обновляет данные автоматически. Для подавляющего большинства мужчин предельным возрастом пребывания на учете являются 60 лет, тогда как для высшего офицерского состава этот порог составляет 65 лет.

В момент исключения из учета программа самостоятельно аннулирует все имеющиеся отсрочки от призыва и экономическое бронирование. Проверить свой новый правовой статус можно в приложении «Резерв+».

Как оплатить старые штрафы через «Резерв+»

Несмотря на изменение статуса, зафиксированные нарушения придется устранить. Часть штрафов сейчас разрешено оплачивать дистанционно. Для этого в приложении «Резерв+» нужно зайти в раздел «Штрафы онлайн».

Пошагово, как погасить штраф онлайн

откройте приложение «Резерв+» и перейдите в раздел «Штрафы онлайн»;

подайте заявление о признании своего нарушения;

дождитесь соответствующего постановления от ТЦК;

перечислите средства по реквизитам, указанным в постановлении.

Если на человека числится сразу несколько эпизодов нарушений, разбираться и платить придется за каждый штраф отдельно.

Когда онлайн не поможет: личный визит в ТЦК

Далеко не все вопросы можно закрыть несколькими кликами в телефоне. Если онлайн-формат для конкретного дела недоступен, придется лично идти в ТЦК и СП. Например, игнорирование мобилизационного распоряжения урегулируется исключительно при личном посещении военкомата.

Кроме того, если ТЦК ранее уже передал информацию о нарушителе в Национальную полицию, автоматическое списание по возрасту не остановит работу правоохранителей — полицейское обращение остается в силе, и разбираться с последствиями придется на общих законных основаниях.

Мобилизация после 60 лет: кого могут призвать

Общие правила мобилизации с 1 октября остаются без изменений: под призыв подпадают военнообязанные в возрасте 18–60 лет, не имеющие отсрочки или оснований для нее. Украинцы старше 60 лет не подлежат принудительной мобилизации.

После 60 лет служить можно только по собственному желанию — по контракту и исключительно на небоевых должностях по согласованию с командиром части.

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