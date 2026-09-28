На левобережье Херсонской области пропал свет сразу в 213 населенных пунктах. Отключения охватили девять так называемых округов региона.

В 213 населенных пунктах на левобережье Херсонской области пропал свет — об этом 28 сентября сообщило издание «Мост», ссылаясь на заявления оккупационных властей региона.

О масштабном обесточивании рассказали и пророссийские медиа, которые цитируют слова так называемого губернатора области Владимира Сальдо. По его словам, отключения затронули сразу девять «округов» левобережной части Херсонской области, находящейся под временной оккупацией.

Какие районы остались без электроэнергии

Обесточивание охватило Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Каховский, Верхнерогачикский, Новокаховский, Новотроицкий и Чаплинский так называемые округа.

Речь идет обо всех крупных территориях оккупированного левобережья — от Геническа и Чаплинки на побережье до Каховского и Новокаховского районов в глубине области. Всего без света оказались жители 213 населенных пунктов.

Что говорит оккупационная власть

«Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Взаимодействие с профильными службами продолжается», — отметил Сальдо, комментируя ситуацию.

Конкретных сроков, когда может быть возвращено электроснабжение, объявлено не было. Власти детальной информации о причинах аварии и масштабе повреждений не предоставили.

Это одно из самых масштабных обесточиваний на левобережье Херсонской области за последнее время, когда свет пропал одновременно более чем в двухстах населенных пунктах.