Мобилизация в Украине продолжается, и после завершения упрощенной программы возвращения в армию те, кто совершил СЗЧ, все еще могут избежать уголовной ответственности — для этого нужно обратиться в ВСП и резервные батальоны.

Возвращение на службу после СЗЧ все еще возможно: с 20 сентября 2026 года завершилась упрощенная программа, по которой военные могли вернуться в армию после совершения СЗЧ. Об этом 22 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Однако даже после завершения программы те, кто самовольно оставил часть, но готов вернуться на службу, могут избежать уголовной ответственности. Для этого нужно обратиться в Военную службу правопорядка (ВСП) и резервные батальоны.

Как вернуться в армию после СЗЧ

Чтобы возобновить службу, следует обратиться в управление или зональный отдел ВСП. После того как рапорт подтвердят, военный имеет одни сутки, чтобы прибыть в ВСП, получить предписание и отправиться в резервные батальоны.

Самостоятельно выбрать место прохождения службы нельзя. Однако рекомендательное письмо от боевой части, с которой уже есть договоренность, может пригодиться — его могут учесть при дальнейшем распределении.

«Для тех, кто впервые совершил СЗЧ во время военного положения, закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности по решению суда», — говорится в сообщении регионального ТЦК и СП.

Что стоит знать тем, кто возвращается из СЗЧ

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому процедура возвращения после СЗЧ остается актуальной. Ключевое условие — добровольное обращение в ВСП: именно оно открывает для военного шанс на освобождение от уголовной ответственности по решению суда, если СЗЧ совершено впервые во время военного положения.

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