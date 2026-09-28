Военнослужащим в Украине гарантировано бесплатное лечение, однако в некоторых больницах с защитников пытаются требовать деньги за то, что уже покрыто государством. Рассказываем, почему это незаконно, что делать в такой ситуации и куда жаловаться.

Бесплатное лечение для военных гарантировано государством, однако в некоторых больницах с защитников до сих пор пытаются требовать деньги за то, что на самом деле должно быть бесплатным, — рассказываем, почему это нарушение и куда обращаться.

О случаях, когда у военного в больнице требуют деньги, пишет Судебно-юридическая газета. Чаще всего речь идет об оплате обследований, лекарств или дополнительных услуг, которые уже покрыты Программой медицинских гарантий.

Военнослужащие в Украине имеют право на бесплатную медицинскую помощь. Это касается и стационарного лечения, и диагностики — компьютерной томографии, МРТ и лабораторных анализов, если есть действующее электронное направление, а учреждение имеет договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Показательный пример недавно обнародовала НСЗУ: с семьи онкобольной пациентки на Тернопольщине требовали почти 7 тысяч гривен за компьютерную томографию, несмотря на действующее е-направление. После вмешательства службы ситуацию урегулировали, а пациентке вернули право на бесплатную диагностику.

Что делать, если в больнице требуют деньги

Если в учреждении, сотрудничающем с НСЗУ, вам отказывают в бесплатной услуге или требуют оплату — это прямое нарушение закона. Не платите «в карман»: сначала попросите предоставить письменный отказ или счет с объяснением, почему услуга стала платной.

Далее официально сообщите Национальную службу здоровья. Жалобу можно подать на официальных ресурсах службы или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 — звонки бесплатные. О фактах вымогательства денег также стоит сообщить руководству воинской части или военно-медицинского учреждения, где вы проходите лечение.

Главные условия для бесплатных услуг просты: направление должно быть действующим в электронной системе здравоохранения, а больница — иметь договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг. Место работы врача, выписавшего направление, значения не имеет.

Ранее Politeka сообщала, нулевые счета для военных: три случая, когда можно не платить за коммуналку во время войны.

Также Politeka сообщала, военные облигации в "Дія": украинцам предлагают новый выпуск "Симеиз" с доходностью от 15%.