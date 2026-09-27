Мобилизация в Украине: статус "в розыске" в приложении "Резерв+" можно снять. Адвокат Ирина Боса объяснила, от чего зависит порядок действий и куда обращаться.

Статус в "Резерв+" может блокировать бронирование, а запись "в розыске" создает для военнообязанных еще больше проблем. Как объяснила в комментарии УНИАН адвокат Ирина Боса, во время мобилизации в Украине такой статус, как правило, появляется из-за неактуальных данных, непройденной ВВК, технического сбоя или завершения отсрочки.

Как снять статус "в розыске"

Сначала адвокат советует выяснить причину появления статуса и проверить данные в "Резерв+". Если в военном реестре "Оберег" содержится устаревшая информация, ее можно попробовать обновить через приложение. Когда статус не исчезает в течение нескольких дней, через раздел "Услуги" подают обращение с причиной "Ошибка в данных" и прилагают документы, подтверждающие правильность сведений.

Отправка документов через "Резерв+" не означает автоматического снятия с розыска: данные должны проверить и сверить непосредственно в реестре "Оберег". Поэтому стоит сохранять скриншоты обращений с датой и номером.

Если причина в ВВК или техническом сбое

Когда статус связан с непройденной ВВК, следует выяснить, действительно ли человек не прошел комиссию. Без уважительной причины неявки ее придется пройти. Если же комиссия фактически пройдена, но сведения не внесены в "Оберег", статус обжалуют.

В случае технического сбоя адвокат советует письменно обратиться в ТЦК с документами, подтверждающими актуальность данных. "Из практики скажу, что обычно после адвокатского запроса с человека снимают розыск из-за технического сбоя", — отметила Ирина Боса.

Сколько стоит суд и сколько он длится

Если ТЦК не отвечает более месяца, можно обращаться в административный суд. К иску прилагают предыдущие обращения, подтверждения их отправки, ответы или доказательства их отсутствия, военно-учетные и медицинские документы. Судебный сбор за такое заявление в 2026 году составляет 3328 гривен.

Вместе с иском адвокат советует подавать заявление об обеспечении иска — с просьбой временно приостановить действие розыска на время рассмотрения дела. Судебное рассмотрение длится от одного до трех-четырех месяцев, а в случае апелляции со стороны ТЦК — дольше.

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