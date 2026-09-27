Статус в "Резерв+" может блокировать бронирование, а запись "в розыске" создает для военнообязанных еще больше проблем. Как объяснила в комментарии УНИАН адвокат Ирина Боса, во время мобилизации в Украине такой статус, как правило, появляется из-за неактуальных данных, непройденной ВВК, технического сбоя или завершения отсрочки.
Как снять статус "в розыске"
Сначала адвокат советует выяснить причину появления статуса и проверить данные в "Резерв+". Если в военном реестре "Оберег" содержится устаревшая информация, ее можно попробовать обновить через приложение. Когда статус не исчезает в течение нескольких дней, через раздел "Услуги" подают обращение с причиной "Ошибка в данных" и прилагают документы, подтверждающие правильность сведений.
Отправка документов через "Резерв+" не означает автоматического снятия с розыска: данные должны проверить и сверить непосредственно в реестре "Оберег". Поэтому стоит сохранять скриншоты обращений с датой и номером.
Если причина в ВВК или техническом сбое
Когда статус связан с непройденной ВВК, следует выяснить, действительно ли человек не прошел комиссию. Без уважительной причины неявки ее придется пройти. Если же комиссия фактически пройдена, но сведения не внесены в "Оберег", статус обжалуют.
В случае технического сбоя адвокат советует письменно обратиться в ТЦК с документами, подтверждающими актуальность данных. "Из практики скажу, что обычно после адвокатского запроса с человека снимают розыск из-за технического сбоя", — отметила Ирина Боса.
Сколько стоит суд и сколько он длится
Если ТЦК не отвечает более месяца, можно обращаться в административный суд. К иску прилагают предыдущие обращения, подтверждения их отправки, ответы или доказательства их отсутствия, военно-учетные и медицинские документы. Судебный сбор за такое заявление в 2026 году составляет 3328 гривен.
Вместе с иском адвокат советует подавать заявление об обеспечении иска — с просьбой временно приостановить действие розыска на время рассмотрения дела. Судебное рассмотрение длится от одного до трех-четырех месяцев, а в случае апелляции со стороны ТЦК — дольше.
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