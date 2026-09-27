Мобілізація в Україні: статус "У розшуку" в застосунку "Резерв+" можна зняти. Адвокат Ірина Боса пояснила, від чого залежить порядок дій і куди звертатися.

Статус у "Резерв+" може блокувати бронювання, а запис "У розшуку" створює для військовозобов'язаних ще більше проблем. Як пояснила в коментарі УНІАН адвокат Ірина Боса, під час мобілізації в Україні такий статус з'являється через неактуальні дані, непройдену ВЛК, технічний збій або завершення відстрочки.

Як зняти статус "У розшуку"

Спершу адвокат радить з'ясувати причину появи статусу та перевірити дані в "Резерв+". Якщо у військовому реєстрі "Оберіг" міститься застаріла інформація, її можна спробувати оновити через застосунок. Коли статус не зникає протягом кількох днів, через розділ "Послуги" подають звернення з причиною "Помилка в даних" і додають документи, що підтверджують правильність відомостей.

Надсилання документів через "Резерв+" не означає автоматичного зняття з розшуку: дані мають перевірити й звірити безпосередньо в реєстрі "Оберіг". Тому варто зберігати скріншоти звернень із датою та номером.

Якщо причина у ВЛК або технічному збої

Коли статус пов'язаний із непройденою ВЛК, слід з'ясувати, чи людина справді не пройшла комісію. Без поважної причини неявки її доведеться пройти. Якщо ж комісію фактично пройдено, але відомості не внесли до "Оберегу", статус можна оскаржувати.

У разі технічного збою адвокат радить письмово звернутися до ТЦК із документами, що підтверджують актуальність даних. "З практики скажу, що зазвичай після адвокатського запиту з особи знімають розшук через технічний збій", — зазначила Ірина Боса.

Скільки коштує суд і скільки він триває

Якщо ТЦК не відповідає понад місяць, можна звертатися до адміністративного суду. До позову додають попередні звернення, підтвердження їх направлення, відповіді або докази їх відсутності, військово-облікові та медичні документи. Судовий збір за таку заяву у 2026 році становить 3328 гривень.

Разом із позовом адвокат радить подавати заяву про забезпечення позову — із проханням тимчасово зупинити дію розшуку на час розгляду справи. Судовий розгляд триває від одного до трьох-чотирьох місяців, а в разі апеляції з боку ТЦК — довше.

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