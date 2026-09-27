Цього тижня Терезам варто прислухатися і до розуму, і до почуттів — саме баланс між ними стане головним ресурсом.

Термін «бути гарним з грошима» цього тижня для Терезів набуває нового сенсу — йдеться не про жадібність, а про мудрість і вміння розставляти пріоритети. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і в ньому багато уваги приділено саме емоціям, особистим цінностям і несподіваним відчуттям, які варто помітити, а не проігнорувати.

Робота і фінанси

На початку тижня варто зупинитися й подумати, що для вас насправді важливо у грошових питаннях. Фінансові справи змусять переглянути власні цінності — це чудова нагода зрозуміти, куди й навіщо йдуть ваші ресурси, а де вже час щось змінити. Не поспішайте з великими рішеннями, краще проаналізуйте пріоритети і подивіться на витрати без емоцій. Поточні робочі проєкти можуть подарувати несподівані виклики: щось піде не за планом, і доведеться проявити гнучкість та швидко перелаштуватися. Це не привід нервувати — навпаки, саме такі ситуації допомагають знайти нові підходи до звичних завдань і показати себе з кращого боку.

Стосунки

У вівторок та середу емоції вийдуть на перший план. Терезам захочеться говорити відкрито про почуття, а не тримати їх при собі, як зазвичай. Це вдалий момент для щирої розмови з партнером або близькою людиною — саме зараз ваші слова матимуть особливу вагу і будуть почуті. У другій половині тижня можуть накрити спогади про минуле без очевидної причини: не варто аналізувати це занадто глибоко, просто дозвольте собі побути в цьому настрої трохи довше. Вихідні натомість принесуть тепло, фокус та романтику, а спільні плани з партнером здаватимуться цілком реальними і надихаючими.

Здоровʼя та енергія

Один із днів тижня почнеться з дивного, важко пояснюваного відчуття — можливо, легка тривога чи неспокій без очевидної причини. Не шукайте у цьому знак біди: краще дайте собі більше часу на відпочинок і не перевантажуйте день справами. Прогулянка на свіжому повітрі, тиша або улюблена музика допоможуть швидше повернути внутрішню рівновагу і заспокоїти думки. Загалом тиждень не виснажливий, головне — прислухатися до власного ритму, не ігнорувати сигнали втоми і дозволяти собі паузи, коли це потрібно.

Найкращі дні тижня

Особливо вдалими для Терезів стануть субота та неділя — саме тоді зʼявляться фокус, романтика і відчуття, що ви разом з важливою для вас людиною здатні на дуже багато. Вівторок теж вартий окремої уваги: щирість у розмовах принесе полегшення й наблизить вас до тих, хто поруч, а можливо, і відкриє нову глибину у стосунках.