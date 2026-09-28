Мобилизация в Украине и правила работы ТЦК оставляют немало пробелов — медицинские справки, которые человек сдает в военкомат или ВЛК, иногда теряются, а комиссия все равно признает его годным к службе. Доказывать правомерность такого решения, как подчеркивают юристы, должен именно государственный орган, а не военнообязанный.

Осмотр военнообязанных регулирует Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное приказом Минобороны от 14 августа 2008 года № 402. Врачи ВЛК имеют доступ к электронной системе здравоохранения, поэтому перед визитом стоит проверить, отображена ли там вся история лечения.

Дополнительные документы — выписки, анализы, справки, которых нет в электронной системе, — адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова советует подавать комиссии отдельно: они могут стать решающими для объективного вывода. При этом предоставлять следует не оригиналы, а копии, заверенные надлежащим образом.

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Что делать, если справку уже потеряли

Если документы уже утрачены, стоит сделать запрос на получение копий бумаг, на основании которых проводили осмотр. Это дает два последствия: дело поднимут и документы найдутся либо выяснится, что комиссия приняла решение без полного пакета медицинских документов — а это основание оспорить вывод из-за его неполноты или ошибочности.

Чтобы оспорить утрату бумаг, нужно подтверждение того, что человек их вообще подавал. Поэтому любую передачу справок ВЛК или ТЦК стоит фиксировать официально: под расписку, с отметкой о входящем номере или через опись вложения, если документы отправляют по почте.

Если ТЦК или ВЛК не реагируют или отказывают, остается суд. Юристы советуют действовать в три шага:

  1. написать официальное ходатайство о выдаче копий документов, на основании которых приняли решение, и зафиксировать факт обращения;
  2. сохранить любое подтверждение передачи: расписку, входящий номер, опись почтового отправления;
  3. если ответа нет или он неудовлетворительный — оспорить вывод ВЛК в административном суде из-за неполноты или ошибочности.

Судебная практика уже на стороне людей: Пятый апелляционный административный суд по делу № 420/15848/25 указал, что утрата медицинских документов не может создавать оснований для повторного прохождения ВЛК, если доказательства прохождения уже имеются у истца.

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