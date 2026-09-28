Мобілізація в Україні та правила роботи ТЦК залишають чимало прогалин — медичні довідки, які людина здає до військкомату чи ВЛК, іноді губляться, а комісія однаково визнає її придатною до служби. Доводити правомірність такого рішення, як наголошують юристи, має саме державний орган, а не військовозобов'язаний.

Огляд військовозобов'язаних регулює Положення про військово-лікарську експертизу, затверджене наказом Міноборони від 14 серпня 2008 року № 402. Лікарі ВЛК мають доступ до електронної системи охорони здоров'я, тому перед візитом варто перевірити, чи відображена там уся історія лікування.

Додаткові документи — виписки, аналізи, довідки, яких немає в електронній системі, — адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова радить подавати комісії окремо: вони можуть стати вирішальними для об'єктивного висновку. При цьому надавати слід не оригінали, а копії, завірені належним чином.

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Що робити, якщо довідку вже загубили

Якщо документи вже втрачені, варто зробити запит на отримання копій паперів, на підставі яких провели огляд. Це дає два наслідки: справу піднімуть і документи знайдуться або з'ясується, що комісія ухвалила рішення без повного пакета медичних документів — а це підстава оскаржити висновок через його неповноту чи помилковість.

Щоб оскаржити втрату паперів, потрібне підтвердження того, що людина їх взагалі подавала. Тому будь-яку передачу довідок ВЛК чи ТЦК варто фіксувати офіційно: під розписку, з відміткою про вхідний номер або через опис вкладення, якщо документи надсилають поштою.

Якщо ТЦК чи ВЛК не реагують або відмовляють, лишається суд. Юристи радять діяти в три кроки:

  1. написати офіційне клопотання про видачу копій документів, на основі яких ухвалили рішення, і зафіксувати факт звернення;
  2. зберегти будь-яке підтвердження передачі: розписку, вхідний номер, опис поштового відправлення;
  3. якщо відповіді немає або вона незадовільна — оскаржити висновок ВЛК в адміністративному суді через неповноту чи помилковість.

Судова практика вже на боці людей: П'ятий апеляційний адміністративний суд у справі № 420/15848/25 вказав, що втрата медичних документів не може створювати підстав для повторного проходження ВЛК, якщо докази проходження вже наявні в позивача.

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