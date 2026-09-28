Мобилизация в Украине не касается людей с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями — при значительной степени нарушения функций их признают непригодными к военной службе. Адвокат Елена Воронкова назвала перечень таких диагнозов и объяснила, когда речь идет лишь о временной отсрочке.

Мобилизация в Украине не ограничивается только отсрочками — отдельные сердечно-сосудистые болезни могут стать основанием для признания человека полностью непригодным к службе. Как сообщают Факты ICTV, адвокат Олена Воронкова объяснила, какие именно диагнозы не берут в армию.

Все эти заболевания определены в Перечне болезней, утвержденном приказом Министерства обороны Украины №402 от 14 августа 2008 года. Болезням сердца в документе отведен отдельный раздел 9.

С какими болезнями сердца не мобилизуют

Непригодными к службе — именно с освобождением, а не с отсрочкой — признают лиц с сердечной недостаточностью IIБ–III стадии. В этот перечень входят:

некоронарогенные болезни сердца;

легочное сердце и нарушения легочного кровообращения;

все формы кардиомиопатии;

нарушения сердечного ритма и проводимости;

дегенерация (дистрофия) миокарда;

пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца;

последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца.

Отдельно к пункту «а» относят гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней. Основанием для непригодности также становятся значительные нарушения функций при цереброваскулярных болезнях: инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический или ишемический) и его последствия, закупорка, стеноз, эмболия или тромбоз артерий, церебральный атеросклероз.

Для признания непригодным достаточно наличия заболеваний со значительными или умеренными нарушениями кровообращения и функций. Непригодными признают также лиц с геморроем, который сопровождается частыми обострениями и вторичной анемией.

Когда дают только отсрочку

Единственное основание для временной отсрочки — состояния после острых болезней системы кровообращения, обострения хронических заболеваний или после хирургического лечения. Таким лицам дают отсрочку на период лечения или реабилитации с последующим переосмотром на военно-врачебной комиссии.

Почему ВВК стоит пройти заранее

Олена Воронкова советует тем, кто знает о своей болезни, заранее самостоятельно инициировать прохождение ВВК. Стоит собрать медицинские документы, результаты обследований и заключения врачей, которые подтверждают не только диагноз, но и степень нарушения функций организма.

Самого диагноза часто недостаточно — комиссия оценивает, насколько болезнь реально влияет на здоровье. Если же нарушить правила воинского учета, человека могут доставить в ТЦК и СП и оттуда направить на ВВК, а без собранных документов доказать реальное состояние здоровья будет сложно.

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