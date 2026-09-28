Мобілізація в Україні не стосується людей із деякими серцево-судинними захворюваннями — за значного ступеня порушення функцій їх визнають непридатними до військової служби. Адвокатка Олена Воронкова назвала перелік таких діагнозів і пояснила, коли йдеться лише про тимчасову відстрочку.

Мобілізація в Україні не обмежується лише відстрочками — окремі серцево-судинні хвороби можуть бути підставою для визнання людини повністю непридатною до служби. Як повідомляють Факти ICTV, адвокатка Олена Воронкова пояснила, які саме діагнози не беруть до війська.

Усі ці захворювання визначені в Переліку хвороб, затвердженому наказом Міністерства оборони України №402 від 14 серпня 2008 року. Хворобам серця в документі присвячений окремий розділ 9.

З якими хворобами серця не мобілізують

Непридатними до служби — саме зі звільненням, а не з відстрочкою — визнають осіб із серцевою недостатністю IIБ–III стадії. До цього переліку входять:

некоронарогенні хвороби серця;

легеневе серце та порушення легеневого кровообігу;

усі форми кардіоміопатії;

порушення серцевого ритму та провідності;

дегенерація (дистрофія) міокарда;

пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця;

наслідки хірургічних втручань через вроджені чи набуті вади серця.

Окремо до пункту «а» відносять гіпертонічну хворобу III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней. Підставою для непридатності також стають значні порушення функцій при цереброваскулярних хворобах: інфаркт головного мозку, інсульт (геморагічний чи ішемічний) та його наслідки, закупорка, стеноз, емболія чи тромбоз артерій, церебральний атеросклероз.

Для визнання непридатним достатньо наявності захворювань зі значними чи помірними порушеннями кровообігу та функцій. Непридатними визнають також осіб із гемороєм, що супроводжується частими загостреннями і вторинною анемією.

Коли дають лише відстрочку

Єдина підстава для тимчасової відстрочки — стани після гострих хвороб системи кровообігу, загострення хронічних захворювань або після хірургічного лікування. Таким особам дають відстрочку на період лікування чи реабілітації з подальшим переоглядом на військово-лікарській комісії.

Чому ВЛК варто пройти заздалегідь

Олена Воронкова радить тим, хто знає про свою хворобу, заздалегідь самостійно ініціювати проходження ВЛК. Варто зібрати медичні документи, результати обстежень і висновки лікарів, які підтверджують не лише діагноз, а й ступінь порушення функцій організму.

Самого діагнозу часто недостатньо — комісія оцінює, наскільки хвороба реально впливає на здоров'я. Якщо ж порушити правила військового обліку, людину можуть доставити до ТЦК та СП і звідти направити на ВЛК, а без зібраних документів довести реальний стан здоров'я буде складно.

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