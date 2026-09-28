Подорожание топлива в Украине может возобновиться уже с 1 января 2027 года — в проекте госбюджета на 2027 год заложено повышение акцизного налога на бензин и дизельное топливо.

Цены на топливо в Украине продолжают расти. Очередное подорожание топлива может произойти уже с 1 января 2027 года — из-за повышения акцизного налога, заложенного в проекте госбюджета на 2027 год. Об этом говорится в материале «Главкома».

Как изменится акциз

Проект госбюджета на 2027 год предусматривает повышение ставок акциза на топливо. Для бензина ставку должны увеличить с 300,8 до 329,9 евро за 1000 литров, а для дизельного топлива — с 253,8 до 291,9 евро за 1000 литров.

По расчетам директора Научно-технического центра «Психея» Сергея Сапегина, при нынешнем курсе евро именно повышение акциза добавит около 1,49 грн налога на литр бензина и 1,95 грн — на литр дизеля. Поскольку на эту сумму еще начисляется НДС, в целом налоги могут добавить к цене около 1,79 грн/л бензина и 2,34 грн/л дизеля.

Почему цена может вырасти не сразу

Вместе с тем это не означает автоматического роста ценников на АЗС именно на названные суммы. По словам Сапегина, на конечную стоимость будут влиять курс евро, мировые котировки нефти и запасы топлива, которые операторы будут иметь на момент изменения ставок. В конце 2026 года трейдеры могут завезти дополнительные объемы по старым ставкам акциза, поэтому влияние повышения налога может быть частично отсрочено — на январь или даже февраль.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев также ожидает дальнейшего роста стоимости топлива после повышения акциза, однако конкретную сумму, которая добавится к литру, не называет. По его оценке, конечная цена будет зависеть и от ценовой политики самих трейдеров.

Какими могут быть цены в 2027 году

Есть и значительно более высокие прогнозы будущей стоимости топлива. Генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в феврале 2027 года дизельное топливо может стоить 115–120 грн за литр, а при худшем сценарии — до 140–145 грн/л. Для бензина эксперт называл ориентир 105–110 грн/л, а при неблагоприятном развитии ситуации — до 130 грн за литр.

Сейчас дизель на отдельных украинских АЗС уже превысил 100 грн за литр — самый дорогой стоил 103 грн/л. Поэтому следующий раунд подорожания в начале 2027 года может оказаться ощутимым для всех, кто заправляет автомобиль.

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