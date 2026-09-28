Подорожчання пального в Україні може відновитися вже з 1 січня 2027 року — у проєкті держбюджету на 2027 рік закладено підвищення акцизного податку на бензин і дизельне паливо.

Ціни на пальне в Україні й далі рухаються вгору. Чергове подорожчання пального може статися вже з 1 січня 2027 року — через підвищення акцизного податку, закладене у проєкті держбюджету на 2027 рік. Про це йдеться у матеріалі «Главкома».

Як зміниться акциз

Проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає підвищення ставок акцизу на пальне. Для бензину ставку мають збільшити з 300,8 до 329,9 євро за 1000 літрів, а для дизельного пального — з 253,8 до 291,9 євро за 1000 літрів.

За розрахунками директора Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергія Сапєгіна, за нинішнього курсу євро саме підвищення акцизу додасть близько 1,49 грн податку на літр бензину та 1,95 грн — на літр дизеля. Оскільки на цю суму ще нараховується ПДВ, загалом податки можуть додати до ціни близько 1,79 грн/л бензину та 2,34 грн/л дизеля.

Чому ціна може зрости не одразу

Водночас це не означає автоматичного зростання цінників на АЗС саме на названі суми. За словами Сапєгіна, на кінцеву вартість впливатимуть курс євро, світові котирування нафти та запаси пального, які оператори матимуть на момент зміни ставок. Наприкінці 2026 року трейдери можуть завезти додаткові обсяги за старими ставками акцизу, тому вплив підвищення податку може бути частково відтермінований — на січень або навіть лютий.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев також очікує подальшого зростання вартості пального після підвищення акцизу, проте конкретну суму, яка додасться до літра, не називає. За його оцінкою, кінцева ціна залежатиме і від цінової політики самих трейдерів.

Якими можуть бути ціни у 2027 році

Є й значно вищі прогнози майбутньої вартості пального. Генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін прогнозує, що у лютому 2027 року дизельне пальне може коштувати 115–120 грн за літр, а за найгіршого сценарію — до 140–145 грн/л. Для бензину експерт називав орієнтир 105–110 грн/л, а за несприятливого розвитку ситуації — до 130 грн за літр.

Нині дизель на окремих українських АЗС уже перевищив 100 грн за літр — найдорожчий коштував 103 грн/л. Тож наступний раунд подорожчання на початку 2027 року може виявитися відчутним для всіх, хто заправляє автівку.

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