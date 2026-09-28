Подорожание продуктов в Украине в сентябре ускорилось: средняя стоимость продуктовой корзины за месяц выросла на 1,25%. Больше всего подорожали куриные яйца, сахар и свежее мясо.

Подорожание продуктов в Украине в сентябре ускорилось: по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, которые приводит Укринформ, средняя стоимость базовой продуктовой корзины за месяц выросла на 1,25%.

Что подорожало больше всего

Лидером по темпам роста стали куриные яйца. В зависимости от бренда они прибавили в цене от 16% до рекордных 41,6%. В конце сентября упаковка яиц категории С1 в крупных торговых сетях стоит от 78,99 до 84,25 грн, а дешевле их еще можно найти поштучно — от 39,19 грн за десяток.

Сахар подорожал примерно на 18%, а рис — на 13,5%. В то же время гречка временно потеряла в цене 15% — до 55–65 грн за килограмм — благодаря поступлению нового урожая, хотя в годовом измерении она все равно остается дорогой.

Свежая свинина и говядина прибавили за месяц 5–10%. В частности, килограмм свиного ошейка без кости в супермаркетах сейчас стоит от 309 до 324,90 грн, а в отдельных сетях достигает 379 грн. Молочная продукция в среднем подорожала на 4–8%.

Почему растут цены

В Минагрополитики подчеркивают: спекулятивных наценок нет, а удорожание обусловлено объективными экономическими факторами. Среди них — расходы на энергетику и логистику, сезонное сокращение надоев молока и яйценоскости кур, удорожание кормов и дефицит предложения живого скота на рынке мяса.

Прогноз до конца года

В Национальном банке Украины предупреждают: если в осенне-зимний период усилятся удары по критической инфраструктуре, цены на продукты в магазинах до конца года могут вырасти еще на 10–15%.

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