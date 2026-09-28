Подорожчання продуктів в Україні у вересні прискорилося: середня вартість продуктового кошика за місяць зросла на 1,25%. Найбільше додали в ціні курячі яйця, цукор і свіже м'ясо.

Подорожчання продуктів в Україні у вересні прискорилося: за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, які наводить Укрінформ, середня вартість базового продуктового кошика за місяць зросла на 1,25%.

Що подорожчало найбільше

Лідером за темпами зростання стали курячі яйця. Залежно від бренду вони додали в ціні від 16% до рекордних 41,6%. Наприкінці вересня пакування яєць категорії С1 у великих торговельних мережах коштує від 78,99 до 84,25 грн, а дешевше їх ще можна знайти поштучно — від 39,19 грн за десяток.

Цукор подорожчав приблизно на 18%, а рис — на 13,5%. Водночас гречка тимчасово втратила в ціні 15% — до 55–65 грн за кілограм — завдяки надходженню нового врожаю, хоча в річному вимірі вона все одно залишається дорогою.

Свіжа свинина та яловичина додали за місяць 5–10%. Зокрема, кілограм свинячого ошийка без кістки в супермаркетах зараз коштує від 309 до 324,90 грн, а в окремих мережах сягає 379 грн. Молочна продукція в середньому подорожчала на 4–8%.

Чому зростають ціни

У Мінагрополітики наголошують: спекулятивних націнок немає, а подорожчання зумовлене об'єктивними економічними чинниками. Серед них — витрати на енергетику й логістику, сезонне скорочення надоїв молока та несучості курей, здорожчання кормів і дефіцит пропозиції живої худоби на ринку м'яса.

Прогноз до кінця року

У Національному банку України попереджають: якщо в осінньо-зимовий період посиляться удари по критичній інфраструктурі, ціни на продукти в магазинах до кінця року можуть зрости ще на 10–15%.

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