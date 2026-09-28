Доплати для вчителів на прифронтових територіях Кабінет Міністрів зберіг у розмірі 2600 гривень щомісяця — гроші виплачуватимуть до кінця року.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області — не єдиний вид державної підтримки. Кабінет Міністрів зберіг щомісячну доплату для вчителів на прифронтових територіях.

Розмір доплати — 2600 гривень на місяць, і її отримуватимуть педагоги, які працюють очно або у змішаному форматі. «Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях», — зазначив Сергій Корецький.

Загалом виплату передбачено для 23 600 вчителів у 614 школах. Щоб забезпечити ці гроші, Кабмін перерозподілив додаткові фінансові ресурси.

Кого торкнеться доплата для вчителів

Доплату отримують педагоги прифронтових громад, які лишаються на роботі очно або в змішаному режимі й не перейшли повністю на дистанційне навчання. Перерозподіл коштів дозволить повністю розрахуватися з учителями за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році та гарантувати нарахування доплати до кінця поточного року.

Умови призначення виплати

Щоб зберегти право на щомісячні 2600 гривень, учитель має працювати в школі на прифронтовій території очно або за змішаною формою навчання. Тобто йдеться про тих, хто продовжує вести уроки очно або в змішаному форматі.

«Підтримка людей на прифронтових територіях — це один із ключових пріоритетів уряду», — підкреслив прем'єр-міністр. За даними МОН, наразі 90% закладів загальної середньої освіти забезпечені укриттями або мають доступ до орендованих захисних споруд.

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