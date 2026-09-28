Мобілізація в Україні не передбачає масового призову всіх чоловіків віком 60+ з 1 жовтня — такі чутки є фейком, пояснив юрист Олексій Мендрух.

Мобілізація в Україні та призов чоловіків 60+ обросли новими чутками — у мережі пишуть, ніби з 1 жовтня територіальні центри комплектування почнуть масово забирати всіх пенсіонерів. Юрист Олексій Мендрух наголосив: такі повідомлення є фейком.

Загальна мобілізація справді триває, проте заяви про тотальний призов людей похилого віку не мають під собою законодавчого підґрунтя. Примусово залучити до служби чоловіка старшого за 60 років держава може лише щодо дуже вузької категорії — вищого офіцерського складу Збройних сил України.

Для цих осіб граничний вік служби сягає 65 років згідно зі статтею 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». До вищого офіцерського складу належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант і генерал, а у корабельному складі флоту — комодор, контрадмірал, віцеадмірал та адмірал.

Усі інші військовослужбовці — від рекрутів і солдатів до майорів та полковників — у період воєнного стану підлягають службі виключно до 60 років. Для решти українців поважного віку призов можливий лише добровільно: вони мають право укласти з військовою частиною річний контракт.

Хто реально підлягає призову

Чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації на загальних підставах. Військовозобов'язаного можуть призвати навіть у 59 років, якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним. Тому юрист радить особам із хронічними хворобами мати свіжі висновки лікарів — усні скарги на самопочуття під час комісії до уваги не беруть.

Річний контракт оформлюється за згодою самої частини та за умови відповідності стану здоров'я встановленим медичним критеріям. Після завершення терміну дію контракту можна продовжити ще на рік.

Наостанок юрист нагадав про відповідальність за ігнорування повісток. За безпідставну відмову від повістки для уточнення облікових даних передбачено адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 гривень, а неявка за мобілізаційним розпорядженням після проходження ВЛК тягне кримінальну відповідальність — позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні у жовтні: у Міноборони пояснили, кого першим призвуть на службу.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: статус резервіста в «Резерв+» блокує бронювання, як виправити запис без візиту до ТЦК.