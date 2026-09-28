Мобілізація в Україні триває, і після завершення спрощеної програми повернення до війська ті, хто скоїв СЗЧ, досі можуть уникнути кримінальної відповідальності — для цього треба звернутися до ВСП та батальйонів резерву.

Повернення на службу після СЗЧ досі можливе: з 20 вересня 2026 року завершилася спрощена програма, за якою військові могли повернутися до армії після скоєння СЗЧ. Про це 22 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Однак навіть після завершення програми ті, хто самовільно залишив частину, але готовий повернутися на службу, можуть уникнути кримінальної відповідальності. Для цього потрібно звернутися до Військової служби правопорядку (ВСП) та батальйонів резерву.

Як повернутися до війська після СЗЧ

Щоб відновити службу, слід звернутися до управління або зонального відділу ВСП. Після того як рапорт підтвердять, військовий має одну добу, щоб прибути до ВСП, отримати припис і вирушити до батальйонів резерву.

Самостійно обрати місце проходження служби не можна. Утім, рекомендаційний лист від бойової частини, з якою вже є домовленість, може стати у пригоді — його можуть врахувати під час подальшого направлення.

«Для тих, хто вперше здійснив СЗЧ під час воєнного стану, закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду», — йдеться в повідомленні регіонального ТЦК та СП.

Що варто знати тим, хто повертається зі СЗЧ

Мобілізація в Україні триває, тож процедура повернення після СЗЧ лишається актуальною. Ключова умова — добровільне звернення до ВСП: саме воно відкриває для військового шанс на звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду, якщо СЗЧ скоєно вперше під час воєнного стану.

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