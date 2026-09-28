Нові ліміти переказів на картку запрацюють з 14 листопада 2026 року: банки скоротять місячні ліміти для підприємців і компаній удвічі-втричі, а фінмоніторинг стане жорсткішим.

Банки перевіряють перекази на картку усе ретельніше — з 14 листопада 2026 року нові ліміти переказів на картку стануть ще суворішими для підприємців. Норми передбачені оновленою редакцією Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банки підписали ще 14 травня 2026 року.

Про зміни повідомило видання «ДтКт». Вони стосуються трьох категорій клієнтів: новостворених ФОП до 6 місяців з моменту реєстрації, «сплячих» підприємців, які раптово відновили активність, та юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Як зміняться ліміти з 14 листопада

Ліміт встановлюють не на окремий платіж, а наростаючим підсумком за весь місяць. ФОП першої групи зможуть переказувати не більш як 400 000 грн на місяць замість чинних 600 000 грн. Для ФОП другої та третьої груп ліміт скоротять до 1 млн грн на місяць — утричі менше за поточні 3 млн грн.

Юрособам з ознаками «оболонок» суму зменшать до 2 млн грн на місяць. Перевищення ліміту не призводить до автоматичного блокування — клієнтові доведеться документально підтвердити походження коштів.

Червоні маркери для банків

Фінустанови звертатимуть увагу на раптове подвоєння обсягу переказів від фізосіб, що не відповідає специфіці бізнесу; нульовий залишок на рахунку ФОП на початок і кінець дня; різке збільшення кількості дрібних платежів від різних контрагентів; дроблення переказів понад 400 000 грн на менші суми на адресу одного контрагента протягом місяця.

Окрему увагу банки приділяють групам пов'язаних осіб — коли кілька ФОП чи юросіб фактично є одним бізнесом, оформленим окремо для мінімізації податків. Для звичайних громадян, які не займаються підприємництвом, нових обмежень Меморандум не запроваджує.

Що робити, якщо банк запитав про джерело коштів

Банки нагадують: перевищення ліміту — це не заборона платити більше, а привід поставити клієнтові додаткові запитання. На запит фінмоніторингу варто відповідати по суті операції, надавати документи, що підтверджують легальність коштів, і не ігнорувати листування чи намагатися просто перейти в інший банк.

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