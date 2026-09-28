На лівобережжі Херсонської області зникло світло одразу у 213 населених пунктах. Знеструмлення охопили дев'ять так званих округів регіону.

У 213 населених пунктах на лівобережжі Херсонської області зникло світло — про це 28 вересня повідомило видання «Мост», посилаючись на заяви окупаційної влади регіону.

Про масштабне знеструмлення розповіли й проросійські медіа, які цитують слова так званого губернатора області Володимира Сальдо. За його словами, відключення торкнулися відразу дев'яти «округів» лівобережної частини Херсонської області, яка перебуває під тимчасовою окупацією.

Які райони залишились без електроенергії

Знеструмлення охопило Геніський, Голопристанський, Іванівський, Нижньосірогозький, Каховський, Верхньорогачицький, Новокаховський, Новотроїцький та Чаплинський так звані округи.

Ідеться про всі великі території окупованого лівобережжя — від Генічеська та Чаплинки на узбережжі до Каховського й Новокаховського районів у глибині області. Загалом без світла опинилися жителі 213 населених пунктів.

Що каже окупаційна влада

«Фахівці вже приступили до відновлювальних робіт. Взаємодія з профільними службами триває», — зазначив Сальдо, коментуючи ситуацію.

Жодних конкретних термінів, коли може бути повернуто електропостачання, оголошено не було. Влада про причини аварії та масштаб пошкоджень детальної інформації не надала.

Це одне з наймасштабніших знеструмлень на лівобережжі Херсонської області за останній час, коли світло зникло одночасно в понад двохстах населених пунктах.