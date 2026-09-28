Перекази на картку готівкою через платіжні термінали в Україні не мають єдиного ліміту: за одну операцію зазвичай можна внести від 5 000 до 29 999 гривень, і сума залежить від оператора термінала та способу верифікації клієнта.

Перекази на картку в Україні через термінали досі не мають єдиного ліміту для всіх мереж: скільки готівки можна внести за одну операцію, залежить від оператора термінала та способу верифікації клієнта. Зазвичай сума однієї транзакції коливається від 5 000 до 29 999 гривень.

Як пояснює видання «На пенсії», ключове правило зараз таке: анонімні поповнення фактично заблоковані. Згідно з вимогами фінансового моніторингу Національного банку, будь-яке внесення готівки потребує ідентифікації платника. Найпростіший спосіб — верифікація за номером телефону: введення одноразового OTP-коду з SMS або підтвердження через автоматичний дзвінок. Без цього етапу термінал просто не дозволить провести операцію.

Скільки можна внести готівки за раз

Максимальні суми однієї операції суттєво відрізняються залежно від того, де саме ви поповнюєте картку:

Термінали EasyPay: після швидкої перевірки за номером телефону можна внести до 29 999 гривень за один раз. Без повної реєстрації діє обмеження до 4 999 гривень на добу.

після швидкої перевірки за номером телефону можна внести до 29 999 гривень за один раз. Без повної реєстрації діє обмеження до 4 999 гривень на добу. Термінали City24: для неавторизованих користувачів ліміт одного чека — 5 000 гривень, а добове обмеження — не більш як 4 такі транзакції (загалом до 20 000 гривень за день).

для неавторизованих користувачів ліміт одного чека — 5 000 гривень, а добове обмеження — не більш як 4 такі транзакції (загалом до 20 000 гривень за день). Відділення Укрпошти: через POS-термінали на касах можна внести від 10 до 29 999 гривень за раз. Комісія — 1,5% від суми, але не менше 15 гривень.

через POS-термінали на касах можна внести від 10 до 29 999 гривень за раз. Комісія — 1,5% від суми, але не менше 15 гривень. Каси магазинів та АЗС: сервіси швидкого поповнення дозволяють внести до 5 000 гривень за одну операцію.

Добові обмеження та фінмоніторинг

Навіть якщо розбити значну суму на кілька платежів по 29 999 гривень, більшість українських банків і термінальних мереж мають внутрішні ліміти на загальну суму поповнення однієї картки готівкою — зазвичай це від 30 000 до 150 000 гривень на добу.

У 2026 році банки активніше посилюють фінмоніторинг і протидію нелегальним грошовим потокам. Будь-які операції — як одноразові, так і сукупні, — що досягають або перевищують поріг у 400 000 гривень, підлягають обов'язковому фінансовому аналізу. В окремих випадках банк блокує кошти на рахунку, доки власник картки не надасть офіційні документи, що підтверджують законне походження грошей: довідку про доходи, договір купівлі-продажу майна тощо.

Як збільшити ліміт на поповнення

Щоб внести більшу суму за один раз, достатньо пройти повну верифікацію в обраній мережі: підтвердити номер телефону, а в деяких сервісах — зареєструвати гаманець із паспортними даними. Після цього відкриваються підвищені ліміти, зокрема до 29 999 гривень за одну операцію в терміналах EasyPay. Анонімне поповнення без ідентифікації вже не працює — таку жорстку вимогу встановив фінансовий моніторинг.

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