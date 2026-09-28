SIM-карти в Україні планують прив'язати до паспортів, а неідентифікованим номерам загрожує відключення мобільного інтернету. Розповідаємо, кого це торкнеться і як перевірити свій номер.

Мобільний зв'язок в Україні чекають нові правила — SIM-карти планують прив'язати до паспортів, а неідентифікованим номерам відключатимуть доступ до мобільного інтернету. Як повідомляє видання expert.in.ua, ініціатива покликана зробити так, щоб за кожним номером стояв реальний власник.

Передусім зміни стосуються абонентів, які купували сім-карти «з рук», у кіосках, переходах чи через інтернет без пред'явлення документів. Саме такі номери найчастіше використовують шахраї та автори ботоферм, тому механізм обов'язкової ідентифікації користувачів мобільного зв'язку розглядає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК). «За кожним номером має стояти реальна людина», — заявили в регуляторі.

Головний ризик для неідентифікованих номерів — втрата мобільного інтернету. Ідеться не про повне блокування SIM-карти, а про обмеження доступу до мережі передачі даних тим номерам, власників яких встановити неможливо. Голосові дзвінки та SMS у таких абонентів, імовірно, лишаться доступними.

Як перевірити, чи ідентифікований ваш номер

Абоненти, які оформляли SIM-карту офіційно — у магазині оператора з пред'явленням паспорта або через застосунок із верифікацією — здебільшого вже ідентифіковані. Перевірити статус номера можна в особистому кабінеті оператора або звернувшись до служби підтримки. Якщо номер купували без документів, його радять переоформити на себе заздалегідь.

Для переоформлення знадобиться документ, що посвідчує особу, — паспорт громадянина України, закордонний паспорт або ID-картка. Зробити це можна в найближчому магазині мобільного оператора. Водночас конкретні строки запровадження нових правил і повний перелік вимог наразі ще не затверджені, тож інформація може уточнюватися.

Раніше Politeka повідомляла, тарифи Київстар, Vodafone та lifecell переписали: скільки тепер коштує мобільний зв'язок.