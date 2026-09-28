Подорожчання продуктів у Київській області триває — ціни на базові товари в супермаркетах оновилися у бік зростання. Найпомітніше за місяць додала в ціні соняшникова олія, а гречка, борошно, цукор і рис теж лишаються недешевими.

Подорожчання продуктів у Київській області продовжується — наприкінці вересня базові товари в супермаркетах коштують дорожче, ніж ще місяць тому. Оновлений моніторинг порталу «Мінфін» (Minfin) зафіксував нові середні ціни на гречку, соняшникову олію, борошно, цукор і рис.

Найпомітніше за місяць додала в ціні соняшникова олія. Рафінована «Олейна» об'ємом 850 мл тепер коштує в середньому 104,66 грн, хоча ще в серпні її середня ціна становила 100,68 грн. Розкид по мережах помітний: в Auchan — 101,50 грн, у Novus — 99,99 грн, а найдорожче в Megamarket — 112,50 грн.

Друга за популярністю марка «Щедрий Дар» (850 мл) додала скромніше: середня ціна виросла зі 100,07 до 100,66 грн. Найдешевше її продають у Novus — 96,99 грн, найдорожче в Auchan — 106 грн, у Metro — 99 грн.

Серед круп найдорожчою лишається гречка — у середньому 80,95 грн за кілограм. Далі йде довгий рис (67,66 грн/кг), пропарений рис коштує 61,37 грн, а круглий — 55,77 грн. Пшоно в середньому 56,20 грн за кілограм, а манка «Хуторок» (800 г) — 41,50 грн.

Борошно і цукор дешевші, але теж не дешеві. Пшеничне борошно «Хуторок» у середньому коштує 36,72 грн за 1 кг та 72,64 грн за 2 кг. Кристалічний цукор продають у середньому по 35,82 грн за кілограм.

Де вигідніше купувати

Порівняння цін по мережах показує: найдешевшу олію «Олейна» пропонує Novus (99,99 грн), а найдорожчу — Megamarket (112,50 грн), тож різниця на одній пляшці сягає 12,51 грн. «Щедрий Дар» найвигідніше брати теж у Novus (96,99 грн), а найгірше — в Auchan (106 грн).

Дані порталу оновлені 27 вересня 2026 року і показують середні ціни як загалом по країні, так і по окремих мережах — вони придатні для орієнтування й на полицях магазинів Київської області.

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