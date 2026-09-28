SIM-карты в Украине планируют привязать к паспортам, а неидентифицированным номерам грозит отключение мобильного интернета. Рассказываем, кого это коснется и как проверить свой номер.

Мобильную связь в Украине ждут новые правила — SIM-карты планируют привязать к паспортам, а неидентифицированным номерам будут отключать доступ к мобильному интернету. Как сообщает издание expert.in.ua, инициатива призвана сделать так, чтобы за каждым номером стоял реальный владелец.

В первую очередь изменения касаются абонентов, которые покупали сим-карты «с рук», в киосках, переходах или через интернет без предъявления документов. Именно такие номера чаще всего используют мошенники и авторы ботоферм, поэтому механизм обязательной идентификации пользователей мобильной связи рассматривает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). «За каждым номером должен стоять реальный человек», — заявили в регуляторе.

Главный риск для неидентифицированных номеров — потеря мобильного интернета. Речь не о полной блокировке SIM-карты, а об ограничении доступа к сети передачи данных для тех номеров, владельцев которых невозможно установить. Голосовые звонки и SMS у таких абонентов, вероятно, останутся доступными.

Как проверить, идентифицирован ли ваш номер

Абоненты, которые оформляли SIM-карту официально — в магазине оператора с предъявлением паспорта или через приложение с верификацией — в большинстве случаев уже идентифицированы. Проверить статус номера можно в личном кабинете оператора или обратившись в службу поддержки. Если номер покупали без документов, его советуют переоформить на себя заранее.

Для переоформления понадобится документ, удостоверяющий личность, — паспорт гражданина Украины, загранпаспорт или ID-карта. Сделать это можно в ближайшем магазине мобильного оператора. В то же время конкретные сроки введения новых правил и полный перечень требований пока не утверждены, поэтому информация может уточняться.

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