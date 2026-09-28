Переводы на карту наличными через платежные терминалы в Украине не имеют единого лимита: за одну операцию обычно можно внести от 5 000 до 29 999 гривен, и сумма зависит от оператора терминала и способа верификации клиента.

Переводы на карту в Украине через терминалы до сих пор не имеют единого лимита для всех сетей: сколько наличных можно внести за одну операцию, зависит от оператора терминала и способа верификации клиента. Обычно сумма одной транзакции колеблется от 5 000 до 29 999 гривен.

Как объясняет издание «На пенсии», ключевое правило сейчас таково: анонимные пополнения фактически заблокированы. Согласно требованиям финансового мониторинга Национального банка, любое внесение наличных требует идентификации плательщика. Самый простой способ — верификация по номеру телефона: введение одноразового OTP-кода из SMS или подтверждение через автоматический звонок. Без этого этапа терминал просто не позволит провести операцию.

Сколько наличных можно внести за раз

Максимальные суммы одной операции существенно отличаются в зависимости от того, где именно вы пополняете карту:

Терминалы EasyPay: после быстрой проверки по номеру телефона можно внести до 29 999 гривен за один раз. Без полной регистрации действует ограничение до 4 999 гривен в сутки.

после быстрой проверки по номеру телефона можно внести до 29 999 гривен за один раз. Без полной регистрации действует ограничение до 4 999 гривен в сутки. Терминалы City24: для неавторизованных пользователей лимит одного чека — 5 000 гривен, при этом суточное ограничение — не более 4 таких транзакций (всего до 20 000 гривен за день).

для неавторизованных пользователей лимит одного чека — 5 000 гривен, при этом суточное ограничение — не более 4 таких транзакций (всего до 20 000 гривен за день). Отделения Укрпочты: через POS-терминалы на кассах можно внести от 10 до 29 999 гривен за раз. Комиссия — 1,5% от суммы, но не менее 15 гривен.

через POS-терминалы на кассах можно внести от 10 до 29 999 гривен за раз. Комиссия — 1,5% от суммы, но не менее 15 гривен. Кассы магазинов и АЗС: сервисы быстрого пополнения позволяют внести до 5 000 гривен за одну операцию.

Суточные ограничения и финмониторинг

Даже если разбить крупную сумму на несколько платежей по 29 999 гривен, большинство украинских банков и терминальных сетей имеют внутренние лимиты на общую сумму пополнения одной карты наличными — обычно это от 30 000 до 150 000 гривен в сутки.

В 2026 году банки активнее усиливают финмониторинг и противодействие нелегальным денежным потокам. Любые операции — как разовые, так и совокупные, — которые достигают или превышают порог в 400 000 гривен, подлежат обязательному финансовому анализу. В отдельных случаях банк блокирует средства на счете, пока владелец карты не предоставит официальные документы, подтверждающие законное происхождение денег: справку о доходах, договор купли-продажи имущества и тому подобное.

Как увеличить лимит на пополнение

Чтобы внести большую сумму за один раз, достаточно пройти полную верификацию в выбранной сети: подтвердить номер телефона, а в некоторых сервисах — зарегистрировать кошелек с паспортными данными. После этого открываются повышенные лимиты, в частности до 29 999 гривен за одну операцию в терминалах EasyPay. Анонимное пополнение без идентификации уже не работает — такое жесткое требование установил финансовый мониторинг.

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