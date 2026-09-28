М'ясо лишається найдорожчою категорією продуктового кошика українців. Яловичина сягнула 437,63 грн/кг, а до кінця року подорожчають усі види м'яса — аналітики розповіли, чого чекати.

Ціни на продукти в Україні продовжують рости, тож м'ясо й надалі залишається однією з найдорожчих позицій у кошику українців. До кінця 2026 року яловичина, свинина та курятина лише плавно дорожчатимуть, і хоч різких стрибків аналітики не прогнозують, тренд на подорожчання триватиме ще кілька місяців поспіль.

Найпомітніше зараз зростає свинина, однак і решта видів м'яса поступово тягнуться за загальним трендом. Про це повідомляє видання 4studio з посиланням на Новини.LIVE, аналізуючи актуальні ціни на полицях супермаркетів.

Скільки зараз коштує м'ясо

Яловичина лишається абсолютним лідером за ціною серед усього м'яса. Її середня вартість становить 437,63 гривні за кілограм — через обмежене поголів'я та високий попит з боку експортерів.

Свинина почала дорожчати через зростання закупівельних цін. У супермаркетах грудка тепер коштує в середньому 214,11 грн/кг, а шейка — 349,92 грн/кг. Причинами стали кількість поголів'я, попит переробників та витрати виробників.

Курятина рухається за загальним ринковим трендом. Філе зараз продають близько 219,33 грн/кг, а тушку — орієнтовно 110 грн/кг.

Що буде з цінами до кінця року

За словами експертів, на яких посилається видання, різкого зростання ринок не очікує, однак плавне подорожчання м'яса триватиме до кінця року. Саме м'ясна група лишається головною рушійною силою здорожчання продуктів.

Водночас загалом продукти в серпні навіть подешевшали на 1,3% завдяки активному збору врожаю: овочі втратили в ціні 18,3%, а фрукти — 12%. Проте в річному вимірі — із січня по серпень 2026 року — продукти харчування в середньому подорожчали на 7,8% порівняно з аналогічним періодом торік.

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