Мясо остается самой дорогой категорией продуктовой корзины украинцев. Говядина достигла 437,63 грн/кг, а до конца года подорожают все виды мяса — аналитики рассказали, чего ожидать.

Цены на продукты в Украине продолжают расти, поэтому мясо по-прежнему остается одной из самых дорогих позиций в корзине украинцев. До конца 2026 года говядина, свинина и курятина будут только плавно дорожать, и хотя резких скачков аналитики не прогнозируют, тренд на подорожание продолжится еще несколько месяцев подряд.

Заметнее всего сейчас растет свинина, однако и остальные виды мяса постепенно тянутся за общим трендом. Об этом сообщает издание 4studio со ссылкой на Новини.LIVE, анализируя актуальные цены на полках супермаркетов.

Сколько сейчас стоит мясо

Говядина остается абсолютным лидером по цене среди всего мяса. Ее средняя стоимость составляет 437,63 гривни за килограмм — из-за ограниченного поголовья и высокого спроса со стороны экспортеров.

Свинина начала дорожать из-за роста закупочных цен. В супермаркетах грудинка теперь стоит в среднем 214,11 грн/кг, а шейка — 349,92 грн/кг. Причинами стали количество поголовья, спрос переработчиков и затраты производителей.

Курятина движется за общим рыночным трендом. Филе сейчас продают около 219,33 грн/кг, а тушку — ориентировочно 110 грн/кг.

Что будет с ценами до конца года

По словам экспертов, на которых ссылается издание, резкого роста рынок не ожидает, однако плавное подорожание мяса продолжится до конца года. Именно мясная группа остается главной движущей силой удорожания продуктов.

В то же время в целом продукты в августе даже подешевели на 1,3% благодаря активному сбору урожая: овощи потеряли в цене 18,3%, а фрукты — 12%. Однако в годовом измерении — с января по август 2026 года — продукты питания в среднем подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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