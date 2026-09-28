В 2026 году во время мобилизации в армию призывают мужчин до 60 лет, а после этого возраста — лишь отдельные категории. Юрист объяснил возрастные правила призыва и рассказал, какие штрафы ждут тех, кто игнорирует повестки.

Мобилизация в Украине осенью продолжается, и военнообязанных мужчин по-прежнему вызывают в территориальные центры комплектования. Но перечень тех, кого реально могут призвать, заметно короче, чем его часто описывают в соцсетях. Юрист Алексей Мендрух объяснил, кто подлежит призыву в 2026 году по возрасту и какая ответственность грозит за игнорирование повесток.

Призыву подлежат военнообязанные мужчины до 60 лет, которые состоят на воинском учете, не имеют права на отсрочку или бронирование и признаны военно-врачебной комиссией годными. Забронированные работники органов власти и критически важных предприятий от призыва временно освобождены, пока действует их бронирование. Отдельно закон регулирует тех, кому за 60, — для них действуют другие правила.

Какие возрастные категории призывают на службу

Самой широкой для мобилизации остается группа от 50 до 60 лет. Это не исключение, а общее правило: мужчину могут призвать даже в 59 лет, если ВВК признает его годным к службе. Поэтому людям с хроническими заболеваниями юрист советует заранее позаботиться о свежих медицинских заключениях — устные жалобы на самочувствие во время комиссии не принимаются во внимание.

Младшие военнообязанные в возрасте от 18 до 25 лет, которые не проходили срочной службы и не заканчивали военной кафедры, принудительному призыву не подлежат. Для этой категории служба возможна только по собственному желанию — в частности по контракту.

Кого могут призвать после 60 лет

Разговоры о массовом призыве пенсионеров после 60 лет юрист называет фейком. Принудительно забрать в этом возрасте государство имеет право лишь высший офицерский состав, чей предельный возраст службы достигает 65 лет согласно статье 22 закона «О воинской обязанности и военной службе».

К таким должностям относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал, а в корабельном составе флота — коммодор, контрадмирал, вице-адмирал и адмирал. Остальные военные — от рекрутов и солдат до майоров и полковников — во время чрезвычайного положения служат только до 60 лет.

Все остальные украинцы старше 60 лет могут присоединиться к войску только добровольно: подписать годовой контракт с воинской частью. Его оформляют по согласию самой части и при условии, что состояние здоровья соответствует медицинским критериям, а по истечении срока контракт можно продлить еще на год.

Что грозит за игнорирование повестки

Отказаться от повестки для уточнения учетных данных можно лишь при наличии существенных процедурных нарушений — это фиксируют отдельным актом. Мелкие технические помарки, такие как исправленное время или нечеткий оттиск печати, от обязанности явиться в ТЦК не освобождают.

За безосновательный отказ от такой повестки предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Если же человек не явился по мобилизационному распоряжению уже после прохождения ВВК, наступает уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины — лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Что делать, если вручили повестку

Сначала проверьте, правильно ли оформлен документ. Если грубых нарушений в нем нет, в ТЦК нужно явиться в указанное время. Те, кто имеет право на отсрочку — из-за учебы, ухода за близкими или состояния здоровья, — должны принести подтверждающие документы и заявить об основаниях во время визита.

Обновить военно-учетные данные можно в ТЦК, через приложение «Резерв+» или в ЦНАПе. Свежая медицинская документация и актуальные записи в учете — лучшая защита от недоразумений при проверке документов на улице.

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