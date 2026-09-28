Владельцы квартир и домов, поврежденных российскими ракетами, дронами или их обломками, могут получить государственную компенсацию на ремонт по программе «єВідновлення». Рассказываем, как зафиксировать повреждения и оформить выплату военным и гражданским.

Компенсация за поврежденное жилье доступна и военным, и гражданским, чью квартиру или дом повредили российские ракеты, дроны или их обломки. Оформить деньги на ремонт можно по государственной программе «єВідновлення», если соблюсти четкую последовательность из девяти шагов.

Прежде всего нельзя заходить в разрушенные или потенциально опасные помещения: поврежденные конструкции могут обрушиться. При подозрении на утечку газа запрещено пользоваться открытым огнем и выключателями. Экстренные службы вызывают по номеру 112, спасателей — по 101, а скорую помощь — по 103.

Обломки ракет, дронов и других боеприпасов трогать и передвигать нельзя. О повреждении имущества сообщают в полицию по номеру 102 или 112 либо обращаются в ближайшее подразделение. Подтверждение принятия заявления следует сохранить, а после внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований получить выписку.

Когда доступ к жилью станет безопасным, снимают общий вид комнат и каждое повреждение отдельно — окна, двери, стены, потолок, кровлю. Оригиналы фото и видео сохраняют. До прибытия специалистов обстановку желательно не менять, ведь собственная фиксация не заменяет официальный осмотр.

Какие документы проверить перед заявкой

Чтобы закрыть выбитые окна, выполнить аварийные работы или найти временное жилье, обращаются в ОСМД, к управляющему домом или в местный штаб помощи. А вот постоянный ремонт нужно согласовать с комиссией: одно из условий «єВідновлення» — жилье не должно быть полностью отремонтировано владельцем самостоятельно.

Также проверяют, зарегистрировано ли право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Это особенно актуально для прав, оформленных до 2013 года, когда данные могли остаться лишь в бумажных архивах БТИ. Сведения вносят через государственного регистратора, нотариуса или ЦНАП.

Как подать заявление на выплату

Сообщение о поврежденном имуществе подают через приложение или портал «Дія» либо в ЦНАПе. Оно лишь фиксирует факт повреждения и не является заявлением на выплату — это две разные процедуры, которые не стоит путать.

Чтобы получить средства на ремонт, открывают специальный счет «єВідновлення» в банке-партнере и подают заявление через «Дію», ЦНАП или нотариуса. Понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, контактные данные и — при наличии — информация о льготной категории. Вопрос согласования с совладельцами решают по процедуре программы.

Стоит проверить и программы своей громады, ведь их условия различаются. Например, в Киеве владельцам или совладельцам поврежденного жилья предусмотрена единовременная выплата 10 тысяч гривен. Документы принимают районные управления социальной и ветеранской политики лично или по почте.

Сколько денег дает государство

Сумму помощи определяет комиссия местной власти после осмотра. Предельная компенсация на ремонт составляет до 350 тысяч гривен за квартиру и до 500 тысяч гривен за частный дом. Это максимальные лимиты, а не гарантированная выплата для каждого заявителя.

Деньги со специального счета тратят на строительные материалы и ремонтные услуги только у участников программы. После завершения работ подают отчет, а статус заявления можно отслеживать в «Дії».

Что делать, если жилье разрушено полностью

Если жилье признают уничтоженным и не подлежащим восстановлению, действует другая процедура: жилищный сертификат или, при соответствующих условиях, средства на строительство. Вид и размер компенсации определяют после рассмотрения заявления, поэтому осмотр комиссии и надлежащая фиксация разрушений здесь решающие.

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