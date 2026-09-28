Власники квартир і будинків, пошкоджених російськими ракетами, дронами чи уламками, можуть отримати державну компенсацію на ремонт за програмою «єВідновлення». Розповідаємо, як зафіксувати пошкодження та оформити виплату військовим і цивільним.

Компенсація за пошкоджене житло доступна і військовим, і цивільним, чию квартиру чи будинок пошкодили російські ракети, дрони або їхні уламки. Оформити гроші на ремонт можна за державною програмою «єВідновлення», якщо дотриматися чіткої послідовності з дев'яти кроків.

Найперше — не заходити до зруйнованих або потенційно небезпечних приміщень: пошкоджені конструкції можуть обвалитися. За підозри на витік газу заборонено користуватися відкритим вогнем і вимикачами. Екстрені служби викликають за номером 112, рятувальників — за 101, а швидку допомогу — за 103.

Уламки ракет, дронів та інших боєприпасів чіпати й пересувати не можна. Про пошкодження майна повідомляють поліцію за номером 102 або 112 чи звертаються до найближчого підрозділу. Підтвердження прийняття заяви варто зберегти, а після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань отримати витяг.

Коли доступ до помешкання стане безпечним, знімають загальний вигляд кімнат і кожне пошкодження окремо — вікна, двері, стіни, стелю, покрівлю. Оригінали фото й відео зберігають. До прибуття фахівців обстановку бажано не змінювати, адже власна фіксація не замінює офіційний огляд.

Які документи перевірити перед заявкою

Щоб закрити вибиті вікна, виконати аварійні роботи чи знайти тимчасове житло, звертаються до ОСББ, управителя будинку або місцевого штабу допомоги. А ось постійний ремонт треба погодити з комісією: одна з умов «єВідновлення» — житло не має бути повністю відремонтоване власником самостійно.

Також перевіряють, чи зареєстроване право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це особливо актуально для прав, оформлених до 2013 року, коли дані могли залишитися лише в паперових архівах БТІ. Відомості вносять через державного реєстратора, нотаріуса або ЦНАП.

Як подати заяву на виплату

Повідомлення про пошкоджене майно подають через застосунок або портал «Дія» чи в ЦНАПі. Воно лише фіксує факт пошкодження і не є заявою на виплату — це дві різні процедури, які не варто плутати.

Щоб отримати кошти на ремонт, відкривають спеціальний рахунок «єВідновлення» у банку-партнері та подають заяву через «Дію», ЦНАП або нотаріуса. Знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактні дані та — за наявності — інформація про пільгову категорію. Питання погодження зі співвласниками вирішують за процедурою програми.

Варто перевірити й програми власної громади, адже їхні умови різняться. Наприклад, у Києві власникам або співвласникам пошкодженого житла передбачена одноразова виплата 10 тисяч гривень. Документи приймають районні управління соціальної та ветеранської політики особисто або поштою.

Скільки грошей дає держава

Суму допомоги визначає комісія місцевої влади після огляду. Гранична компенсація на ремонт становить до 350 тисяч гривень для квартири і до 500 тисяч гривень для приватного будинку. Це максимальні ліміти, а не гарантована виплата для кожного заявника.

Гроші зі спеціального рахунку витрачають на будівельні матеріали й ремонтні послуги лише в учасників програми. Після завершення робіт подають звіт, а статус заяви можна відстежувати в «Дії».

Що робити, якщо житло зруйноване повністю

Якщо помешкання визнають знищеним і таким, що не підлягає відновленню, діє інша процедура: житловий сертифікат або, за відповідних умов, кошти на будівництво. Вид і розмір компенсації визначають після розгляду заяви, тож огляд комісії та належна фіксація руйнувань тут вирішальні.

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